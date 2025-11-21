Богородский маньяк может избежать тюрьмы, если его признают невменяемым

Богородский маньяк Дмитрий Артамошкин, убивший по меньшей мере двух женщин в Московской области, может избежать тюрьмы, если экспертиза признает его невменяемым. Такой информацией делится SHOT.

Согласно данным телеграм-канала, Артамошкин проходит комплексное психолого-психиатрическое обследование, результаты которого определят дальнейшую судьбу обвиняемого. При подтверждении расстройства личности фигурант дела может быть направлен на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение вместо отбывания срока в исправительной колонии.

Одна из пострадавших, 19-летняя Анна, сообщила, что познакомилась с подозреваемым после отклика на вакансию няни. По её словам, первоначально мужчина производил благоприятное впечатление, однако впоследствии его поведение резко изменилось. Девушка предположила, что психологическое состояние Артамошкина ухудшилось после ухода супруги, которую он постоянно обвинял в наркозависимости.

Согласно показаниям потерпевшей, обвиняемый систематически применял физическое насилие и принуждал её к употреблению запрещённых веществ. Девушке удалось сбежать, после чего ей потребовались месяцы для восстановления от перенесённых травм.

Ранее стало известно, что подозреваемый уже имел судимость за угон автомобиля и кражу техники с применением сильнодействующих веществ. В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия, включая повторные обыски, не исключающие возможность выявления новых эпизодов преступной деятельности.