21 ноября, 01:01

Богородский маньяк подсадил на наркотики своего девятилетнего сына

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J.J. Gouin

Богородский маньяк Дмитрий Артамошкин был зависим от запрещённых веществ и подсадил на них своего девятилетнего сына. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на слова сбежавшей жертвы маньяка.

По словам 19-летней девушки, в доме у Дмитрия повсюду камеры. Сам убийца жаловался на свою супругу, называя её наркозависимый. Артамошкин утверждал, что его жена украла деньги и уехала в Санкт-Петербург, где легла в реабилитационный центр. Однако уже на второй неделе он сам начал употреблять наркотики, а также подсадил на них своего сына. Кроме того, он оказывал психологическое давление, пытаясь подсадить на вещества нянь, иногда с применением силы. После этого он упрекал их в «наркомании», обвинял в кражах, насиловал и избивал.

Сама девушка смогла сбежать после очередных побоев. Она потеряла сознание на восемь часов, очнулась и чудом вышла из дома. По её словам, изначально Дмитрий выглядел добрым человеком, однако уже через неделю стал похож на психа, который изображает из себя жертву.

Ранее стало известно, что богородский маньяк Дмитрий Артамошкин, убивший по меньшей мере двух женщин в Московской области, может избежать тюрьмы, если экспертиза признает его невменяемым. В настоящее время Артамошкин проходит комплексное психолого-психиатрическое обследование, результаты которого определят его дальнейшую судьбу.

