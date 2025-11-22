Почему в конце ноября нельзя давать деньги в долг — объясняем простыми словами

Банки реально выдают мало кредитов в ноябре. Исследовательская организация Frank RG предоставляла в публичное поле информацию о месячной динамике кредитования за 2024 год. По их данным, в ноябре 2024 года в России было выдано 95 тысяч займов. Но сейчас речь о конце ноября, когда месяц плавно переходит в декабрь. И под Новый год россиянам выдали всего 72 тысячи кредитов. Меньше всего за 2024-й. А сейчас разберёмся, почему вообще не стоит давать деньги в долг в конце ноября, независимо от года.

Ноябрь — время подведения итогов

В ноябре нельзя давать деньги в долг. Но почему? Фото © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Народные традиции указывают, что конец ноября — это время подведения итогов. Для начала чего-то нового данный период вообще не подходит. А дать деньги в долг — это как раз начало новых финансовых отношений. Где вы отдаёте свои деньги, а должник их получает и тратит, как ему вздумается. В итоге палка о двух концах бьёт и по должнику, и по вам. Потому что вы свои деньги можете потерять, знакомый может залезть в долги ещё глубже — и для обоих будущий год будет испорчен.

На конец ноября иногда выпадает ретроградный Меркурий

Если вы даёте деньги в долг в ноябре, знайте: это плохая идея. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladi333

А ещё на конец ноября очень часто выпадает ретроградный Меркурий. Физически он на планету не влияет, зато психологическое влияние... Оно неоспоримо, потому что иллюзия обратного движения этой планеты была важна для наших предков тысячелетиями. Во время ретроградного Меркурия запрещены любые крупные финансовые операции. В особенности те, что связаны с долгами.

Энергетика застоя в природе и тонких планах

Конец ноября хуже всего подходит для выдачи денег в долг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lubov62

Тут уже опаснее. В народной магии конец ноября обретал особую энергетику застоя. Природа погружается в спячку, скоро всё будет покрыто снегом, а пока — только грязь и слякоть под ногами. Если в конце ноября дать деньги в долг, ваше финансовое благополучие может быть утянуто в эту трясину. То есть даже 500 одолженных 25 ноября рублей могут привести, например, к повышению тарифов на ЖКУ в следующем году и большим расходам. Связь, естественно, эзотерическая. Но она есть.

Авралы на работе и праздничные траты

Давать в долг в ноябре может показаться хорошей идеей, но скоро Новый год, люди потратят на него зарплату. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Grusho Anna

В 2025 году мы живём в обществе. Оно функционирует по своим законам. Иногда логичным и поддающимся научному объяснению, иногда нет. Так сложилось, что именно в ноябре начинается период авралов на многих работах. Люди сильно заняты, времени нет, денег тоже не очень много. И скоро Новый год, на который надо будет сильно потратиться. Поэтому давать в такой период в долг деньги — так себе затея. Вы знаете почему: во время праздников люди тратят больше денег, чем обычно.

Вам с большой вероятностью не вернут долг вовремя

Давать в долг в конце ноября — значит распрощаться со своими деньгами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

«Вовремя» — это мягко сказано. Вам могут не вернуть долг вообще. Или же возвращать его 15 лет и по частям. Персональный опыт часто указывает нам на то, что давать в долг лучше вообще никому не надо, кроме проверенных временем и хорошими делами людей. А если помножить это на конец ноября, то последствия могут быть катастрофическими.