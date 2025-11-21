Айболит из Казани. Эта девушка лечит тюленей, летучих мышей и лемуров — и вы захотите узнать её историю Оглавление Призвание само её нашло «Животные, к сожалению, как и люди, могут болеть» Как тюлень в машине оказался Пушистые и пернатые хулиганы Ветврач из Казани рассказала о своей работе, необычных пациентах и сложностях профессии. А её ролик с тюленем, спокойно сидящим в машине, покорил тысячи сердечек пользователей соцсетей. Кто они — эти люди, выбирающие своим призванием спасение животных? 21 ноября, 13:34 Обложка © Личный архив Алии Рафисовны

С детства окружённая животными ветврач из Казани Алия знала — она будет лечить животных. Сегодня среди её пациентов змеи, черепахи, лемуры и даже тюлени. Девушка рассказала Life.ru, почему решила стать ветеринаром, кого ей приходилось лечить и как её ролик про тюленя, спокойно сидящего на заднем сидении в машине, покорил соцсети.

Призвание само её нашло

Фото © Личный архив Алии Рафисовны

Алия Рафисовна из Казани с самого детства мечтала стать ветеринаром: окружённая попугайчиками, кошками и рыбками девушка рано поняла, что её путь связан с теми, кто нуждается в защите и лечении. Алия вспоминает, что вместе с сестрой они часто ездили в деревню и ухаживали за цыплятами, утками, гусями и коровой. Девочки добывали птицам червяков из огорода, а корове самую свежую траву. К тому же, вся семья девушки — врачи.

«Мой отец работал в то время в медицинском колледже и приносил различные инструменты, дома было много различных необычных приборов. И игры были необычными — делала уколы игрушкам: обезьянам, кроликам и свинкам. Обследовала и лечила их различными приборами», — делится Алия.

Фото © Личный архив Алии Рафисовны

Окончательное решение стать врачом девушка приняла после тяжёлой утраты — смерти любимого 15-летнего попугайчика Кеши, которого не приняли в ветклинику, и девушка сама пыталась вылечить его по советам доброго врача. «Я очень расстроилась, но мне показалось, что, благодаря совету врача, ему было намного легче переносить данное заболевание и он спокойно уснул, не проронив и звука. После этого случая появилось желание стать доктором, но ещё думала, каким», — вспоминает Алия. После 11-го класса перед ней встал выбор: каким именно врачом стать? По словам нашей героини, она вспомнила, что больше всего ей нравится. Так и нашла своё призвание — помогать животным.

Сегодня, спустя семь лет, Алия работает сразу в нескольких местах: от ветеринарной клиники до океанариума, и помогает не только привычным домашним котикам и собачкам, но и экзотическим пациентам.

«Животные, к сожалению, как и люди, могут болеть»

Фото © Личный архив Алии Рафисовны

За годы практики Алия столкнулась с огромным количеством необычных пациентов: она лечила змей, ящериц, черепах и даже консультировала знакомую-флориста по уходу за лягушкой, вероятно, случайно приехавшей в Россию в коробке с цветами. В её руках оказывались раненые летучие мыши и африканские карликовые ёжики.

«Принимала тюленей, они в брачный период чаще травмируют друг друга. Медведей из цирка, у которых был правильный прикус зубов и случались травматизации об клетку резцов и клыков. Белок уличных, у которых отрастали зубы, и их приходилось стачивать под анестезией», — рассказывает девушка.

Бывали у Алии и лемуры, и птицы, и даже пингвины. «Животные, к сожалению, как и люди, могут болеть, проблемы бывают даже схожие», — признаётся врач.

Фото © Личный архив Алии Рафисовны

По словам Алии, среди десятков необычных пациентов есть истории, которые она не забудет никогда. Одна из таких случилась с нильским вараном, ставшим жертвой собственного соседа: хищная грифовая черепаха откусила ему хвост и на протяжении долгого времени охотилась за ним. Варана пришлось срочно везти в клинику, а агрессивную соседку переселить в другой вольер.

«Бывает, приносят диких птиц. К примеру, лебедь-шипун, которого нашли бегающим на грядке в огороде. Осмотрев его, мы обнаружили перелом лучевой кости. Сейчас он лечится от инфекций, которые приобрёл на фоне слабого иммунитета из-за перелома. Ему нашли уже дом в зоопарке, где живут его сородичи. Прекрасная история, правда?» — рассказала врач ещё одну историю спасения.

Фото © Личный архив Алии Рафисовны

Как отмечает девушка, животные поступают к ней на лечение буквально отовсюду: из зоопарков и океанариумов, от волонтёров, частных владельцев и самих хозяев. Алия признаётся, что не каждый готов рисковать своей жизнью, принимая на лечение диких животных. «От них не знаешь, чего ожидать. Бывали случаи, когда кусали (животные — ред.) или привозили диких животных, которые могут болеть зооантропонозными болезнями, например, бешенством», — рассказывает врач.

Как тюлень в машине оказался

Видео © Личный архив Алии Рафисовны

История с тюленем, который позже покорил соцсети своим спокойным видом в машине, началась вовсе не как трогательное видео. Алия рассказала, что в тот день животное серьёзно травмировалось, неудачно прыгнув в бассейн и получив глубокую рану. «Он начал терять очень много крови, мне позвонили, и я срочно приехала на работу. Времени не было брать специальный транспорт, в этот день машина была не на месте. Мы быстро выгрузили тюленя на сушу, надели поводок и перенесли в машину сотрудника», — вспоминает Алия.

По словам девушки, пристёгнутый на поводок тюлень вдруг начал выглядывать в окно — именно этот момент и удалось заснять Алие. Тогда девушке даже показалось, что он был по-настоящему счастлив, несмотря на травму. Животное успешно довезли до клиники и зашили рану, которая через две недели зажила.

Пушистые и пернатые хулиганы

Фото © Личный архив Алии Рафисовны

Несмотря на серьёзность профессии, в практике Алии хватает и таких моментов, которые она вспоминает со смехом до сих пор. По словам девушки, один из самых запоминающихся случаев произошёл, когда выдра внезапно вырвалась из клетки и устроила настоящий переполох: сотрудники, пытаясь избежать укусов и выйти из кабинета, забирались на шкафы и прыгали по столам, а клиенты за дверью недоумевали, почему из процедурной доносятся крики и хохот.

Не менее комичным был случай с попугаем ара, который находился на стационаре и виртуозно матерился. «Он, бывало, вскрикивал, и люди подпрыгивали в страхе, не понимая, что за странный крик раздаётся за стеной и почему кто-то матерится, всё-таки приличное заведение», — вспоминает Алия.

Фото © Личный архив Алии Рафисовны

Однако самым сложным в профессии, признаётся Алия, нередко оказывается не лечение самих животных, а поиск подхода к их владельцам. Не каждый человек готов принять, что питомец болен, что ему может потребоваться длительная терапия или даже стационар и что многое зависит именно от хозяина, его готовности к диагностике, умения давать лекарства и доверять врачу.

Алия отмечает, что в такие моменты ветеринару приходится быть не только ветеринаром, но и психологом. «Животное — это большая ответственность. Проводите вовремя профилактику и чекап, следите за содержанием животных. И пусть они будут здоровы!» — пожелала врач.