Айболит из Казани. Эта девушка лечит тюленей, летучих мышей и лемуров — и вы захотите узнать её историю

Оглавление
Призвание само её нашло
«Животные, к сожалению, как и люди, могут болеть»
Как тюлень в машине оказался
Пушистые и пернатые хулиганы

Ветврач из Казани рассказала о своей работе, необычных пациентах и сложностях профессии. А её ролик с тюленем, спокойно сидящим в машине, покорил тысячи сердечек пользователей соцсетей. Кто они — эти люди, выбирающие своим призванием спасение животных?

21 ноября, 13:34
Обложка © Личный архив Алии Рафисовны

С детства окружённая животными ветврач из Казани Алия знала — она будет лечить животных. Сегодня среди её пациентов змеи, черепахи, лемуры и даже тюлени. Девушка рассказала Life.ru, почему решила стать ветеринаром, кого ей приходилось лечить и как её ролик про тюленя, спокойно сидящего на заднем сидении в машине, покорил соцсети.

Призвание само её нашло

Фото © Личный архив Алии Рафисовны

Алия Рафисовна из Казани с самого детства мечтала стать ветеринаром: окружённая попугайчиками, кошками и рыбками девушка рано поняла, что её путь связан с теми, кто нуждается в защите и лечении. Алия вспоминает, что вместе с сестрой они часто ездили в деревню и ухаживали за цыплятами, утками, гусями и коровой. Девочки добывали птицам червяков из огорода, а корове самую свежую траву. К тому же, вся семья девушки — врачи.

«Мой отец работал в то время в медицинском колледже и приносил различные инструменты, дома было много различных необычных приборов. И игры были необычными — делала уколы игрушкам: обезьянам, кроликам и свинкам. Обследовала и лечила их различными приборами», делится Алия.

Фото © Личный архив Алии Рафисовны

Окончательное решение стать врачом девушка приняла после тяжёлой утраты — смерти любимого 15-летнего попугайчика Кеши, которого не приняли в ветклинику, и девушка сама пыталась вылечить его по советам доброго врача. «Я очень расстроилась, но мне показалось, что, благодаря совету врача, ему было намного легче переносить данное заболевание и он спокойно уснул, не проронив и звука. После этого случая появилось желание стать доктором, но ещё думала, каким», — вспоминает Алия. После 11-го класса перед ней встал выбор: каким именно врачом стать? По словам нашей героини, она вспомнила, что больше всего ей нравится. Так и нашла своё призвание — помогать животным.

Сегодня, спустя семь лет, Алия работает сразу в нескольких местах: от ветеринарной клиники до океанариума, и помогает не только привычным домашним котикам и собачкам, но и экзотическим пациентам.

«Животные, к сожалению, как и люди, могут болеть»

Фото © Личный архив Алии Рафисовны

За годы практики Алия столкнулась с огромным количеством необычных пациентов: она лечила змей, ящериц, черепах и даже консультировала знакомую-флориста по уходу за лягушкой, вероятно, случайно приехавшей в Россию в коробке с цветами. В её руках оказывались раненые летучие мыши и африканские карликовые ёжики.

«Принимала тюленей, они в брачный период чаще травмируют друг друга. Медведей из цирка, у которых был правильный прикус зубов и случались травматизации об клетку резцов и клыков. Белок уличных, у которых отрастали зубы, и их приходилось стачивать под анестезией», — рассказывает девушка.

Бывали у Алии и лемуры, и птицы, и даже пингвины. «Животные, к сожалению, как и люди, могут болеть, проблемы бывают даже схожие», — признаётся врач.

Фото © Личный архив Алии Рафисовны

По словам Алии, среди десятков необычных пациентов есть истории, которые она не забудет никогда. Одна из таких случилась с нильским вараном, ставшим жертвой собственного соседа: хищная грифовая черепаха откусила ему хвост и на протяжении долгого времени охотилась за ним. Варана пришлось срочно везти в клинику, а агрессивную соседку переселить в другой вольер.

«Бывает, приносят диких птиц. К примеру, лебедь-шипун, которого нашли бегающим на грядке в огороде. Осмотрев его, мы обнаружили перелом лучевой кости. Сейчас он лечится от инфекций, которые приобрёл на фоне слабого иммунитета из-за перелома. Ему нашли уже дом в зоопарке, где живут его сородичи. Прекрасная история, правда?» рассказала врач ещё одну историю спасения.

Фото © Личный архив Алии Рафисовны

Как отмечает девушка, животные поступают к ней на лечение буквально отовсюду: из зоопарков и океанариумов, от волонтёров, частных владельцев и самих хозяев. Алия признаётся, что не каждый готов рисковать своей жизнью, принимая на лечение диких животных. «От них не знаешь, чего ожидать. Бывали случаи, когда кусали (животныеред.) или привозили диких животных, которые могут болеть зооантропонозными болезнями, например, бешенством», — рассказывает врач.

Как тюлень в машине оказался

Видео © Личный архив Алии Рафисовны

История с тюленем, который позже покорил соцсети своим спокойным видом в машине, началась вовсе не как трогательное видео. Алия рассказала, что в тот день животное серьёзно травмировалось, неудачно прыгнув в бассейн и получив глубокую рану. «Он начал терять очень много крови, мне позвонили, и я срочно приехала на работу. Времени не было брать специальный транспорт, в этот день машина была не на месте. Мы быстро выгрузили тюленя на сушу, надели поводок и перенесли в машину сотрудника», — вспоминает Алия.

По словам девушки, пристёгнутый на поводок тюлень вдруг начал выглядывать в окно — именно этот момент и удалось заснять Алие. Тогда девушке даже показалось, что он был по-настоящему счастлив, несмотря на травму. Животное успешно довезли до клиники и зашили рану, которая через две недели зажила.

Пушистые и пернатые хулиганы

Фото © Личный архив Алии Рафисовны

Несмотря на серьёзность профессии, в практике Алии хватает и таких моментов, которые она вспоминает со смехом до сих пор. По словам девушки, один из самых запоминающихся случаев произошёл, когда выдра внезапно вырвалась из клетки и устроила настоящий переполох: сотрудники, пытаясь избежать укусов и выйти из кабинета, забирались на шкафы и прыгали по столам, а клиенты за дверью недоумевали, почему из процедурной доносятся крики и хохот.

Не менее комичным был случай с попугаем ара, который находился на стационаре и виртуозно матерился. «Он, бывало, вскрикивал, и люди подпрыгивали в страхе, не понимая, что за странный крик раздаётся за стеной и почему кто-то матерится, всё-таки приличное заведение», вспоминает Алия.

Фото © Личный архив Алии Рафисовны

Однако самым сложным в профессии, признаётся Алия, нередко оказывается не лечение самих животных, а поиск подхода к их владельцам. Не каждый человек готов принять, что питомец болен, что ему может потребоваться длительная терапия или даже стационар и что многое зависит именно от хозяина, его готовности к диагностике, умения давать лекарства и доверять врачу.

Алия отмечает, что в такие моменты ветеринару приходится быть не только ветеринаром, но и психологом. «Животное — это большая ответственность. Проводите вовремя профилактику и чекап, следите за содержанием животных. И пусть они будут здоровы!»пожелала врач.

