«Навожу чистоту там, где её не ждали»: москвичка рассказала Life.ru, зачем приводит в порядок забытые могилы Оглавление «Навожу чистоту там, где её не ждали» «Мне нравится наводить чистоту там, где обычно не замечают беспорядка» «Мне важно, чтобы вокруг становилось чуть чище и светлее» Миссия — возвращать жизнь туда, где уже ничего нет Уборка как способ медитации Кристина из Москвы рассказала Life.ru, как наводит порядок на забытых могилах и вдохновляет этим соцсети. Зачем? В чём смысл — это благородство или попытка хайпануть? 30 октября, 15:00 Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mrs___kristina

Кристина Папазян из Москвы рассказала Life.ru про своё необычное хобби. Девушка приводит в порядок заброшенные могилы, о которых давно никто не вспоминает, и делится этим в соцсетях. Кристина поделилась с нами, почему наводит порядок на кладбищах и как её видео вдохновляют на добрые дела.

«Навожу чистоту там, где её не ждали»

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mrs___kristina

Кристина Папазян — 27-летний дизайнер из Москвы, которая неожиданно для себя открыла необычное и очень доброе хобби. По словам девушки, она всегда любила наводить порядок, но однажды это переросло во что-то большее, чем просто уборка. «Это случилось летом. Мы с мамой поехали на Перепечинское кладбище убрать могилу дедушки. И рядом я заметила заброшенную, заросшую могилу без цветов, почти без видимого имени. Мне стало по-настоящему больно за этих людей. Ведь они когда-то жили, их любили, у них были семьи, а теперь о них, кажется, никто не помнит», — рассказывает девушка.

Кристина привела могилу в порядок и почувствовала, что делает что-то важное и правильное. С этого момента у неё появилось новое направление, которое она сама называет так: «Навожу чистоту там, где её не ждали».

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mrs___kristina

Девушка уже привела в порядок больше десяти заброшенных могил. Сначала она не решалась снимать процесс — казалось, что публика может воспринять это неправильно. Но позже всё-таки опубликовав видео. «Люди оказались очень отзывчивыми, многие поддержали, писали тёплые слова — и я поняла, что это важно не только для меня, но и для других», — делится Кристина.

Убирать на кладбище, как рассказывает Кристина, ей не страшно даже ночью: там царят тишина и спокойствие — куда более мягкие и безопасные, чем, например, во дворе. «Ночью всё выглядит иначе: воздух плотнее, звуки мягче — и кажется, что время замедляется. Иногда чувствуешь лёгкое волнение — не страх, а скорее уважение к месту», — рассказывает девушка.

«Мне нравится наводить чистоту там, где обычно не замечают беспорядка»

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mrs___kristina

Кристина признаётся, что её желание наводить порядок далеко не ограничивается кладбищами: чистота для неё важна везде, где люди привыкли проходить мимо и не замечать беспорядка. Метро, самолёт, Красная площадь, спортзал, лифт, автобусная остановка, подъезд, детская площадка, баня — список постоянно расширяется, потому что каждая новая локация имеет свою атмосферу и дарит особое чувство завершённости после уборки.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mrs___kristina

Места она не планирует заранее: всё происходит спонтанно. Иногда просто девушка может идти по улице — и взгляд цепляется за забытый, заброшенный уголок; или на кладбище случайно замечает могилу, о которой давно никто не заботился. Как отмечает Кристина, в такие моменты внутри появляется чёткое понимание: именно здесь нужно остановиться и помочь.

«Мне важно, чтобы вокруг становилось чуть чище и светлее»

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mrs___kristina

Кристина подчёркивает, что её деятельность полностью основана на искреннем желании помогать: никаких денег или поддержки со стороны — лишь она сама и штатив, который всегда рядом во время съёмок. «Мне просто важно, чтобы вокруг становилось чуть чище и светлее», — рассказывает девушка.

При этом растущая популярность её видео, по словам девушки, вызывает у неё только тёплые чувства: люди делятся, что вдохновляются её роликами, начинают наводить порядок дома или даже отправляются на кладбище, чтобы ухаживать за могилами своих близких. «Для меня это бесценно. Понимать, что простое действие может стать примером и запустить цепочку добрых поступков», — рассказывает Кристина.

Миссия — возвращать жизнь туда, где уже ничего нет

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mrs___kristina

Для Кристины её деятельность — это не просто уборка, а способ напомнить людям, что порядок начинается внутри нас. Она считает важным возвращать забытым местам уважение, память и заботу: иногда достаточно подстричь траву, вымыть плиту, положить цветы — и история человека оживает вновь. «Это моя маленькая миссия — возвращать жизнь туда, где, кажется, уже ничего нет», — отмечает девушка.

Кристина признаётся, что люди часто пишут ей слова благодарности, делятся своими переживаниями и собственными историями, а кто-то даже решается последовать её примеру. Конечно, встречаются и те, кто критикует, но Кристина не позволяет их комментариям ранить себя: если хотя бы один человек после её видео сделает доброе дело, значит, всё было не зря.

Уборка как способ медитации

Для Кристины уборка стала особой формой медитации: стоит начать — и все лишние мысли растворяются, остаётся лишь тишина, спокойное движение и внутренний баланс. Девушка рассказывает, что это похоже на волонтёрство, но не ради благодарности, а ради душевного равновесия и ощущения, что ты делаешь маленькое, но важное добро. В такие моменты, признаётся Кристиана, она чувствует себя хранителем памяти — человеком, который помогает не забыть тех, кого уже некому вспомнить.

Девушка мечтает расширить своё дело: путешествовать по старым кладбищам маленьких российских городов, наводить порядок там, где годами не ступали люди, а возможно, создать проект, куда будут присылать заявки на заброшенные могилы, нуждающиеся в заботе. Но главная мечта, чтобы хотя бы одно её видео заставило кого-то вспомнить о родных, приехать, прибрать, принести цветы и просто помолчать рядом. Потому что память — это то, что соединяет поколения и делает нас живыми.