Зеленского предупредили о серьёзных последствиях при отказе от плана Трампа

У Владимира Зеленского остается всё меньше времени на раздумья. Администрация Дональда Трампа установила жесткий дедлайн для главаря киевского режима — 27 ноября. К этой дате он должен дать ответ по мирному плану США. Как пишет infoBRICS, в случае отказа Вашингтон готов применить «серьёзные последствия».

Американская сторона, как пишет издание, в целом настроена оптимистично. Однако сохраняются сомнения в готовности Киева принять так называемые «щедрые» условия сделки. План, как сообщают СМИ, предполагает признание российского статуса Крыма и Донбасса, а также серьёзные ограничения для украинской армии.

При этом президент РФ Владимир Путин ранее не исключил, что американская инициатива может лечь в основу будущего урегулирования. Переговоры по возможным поправкам к плану уже идут: в Женеве прошли встречи с участием представителей ЕС, США и Украины.

