Мирный план ЕС по Украине: 24 пункта документа — что предлагается и актуален ли он сегодня

Чем отличаются европейский и американский мирные планы по Украине? Почему ЕС не согласен с Вашингтоном и что говорит Россия? Как проходят переговоры с Украиной, читайте подробнее в материале Life.ru. 26 ноября, 13:44 Последние новости о плане урегулирования ситуации на Украине.

Что известно о мирном плане ЕС по Украине

В ответ на мирный план Трампа, включающий 28 пунктов, страны ЕС разработали свой. 23 ноября 2025 года переписанный документ был опубликован в прессе. Он был создан с учётом интересов Украины и исключал пункты, на которых настаивает Россия.

24 пункта: основные положения документа

Издание The Telegraph опубликовало мирный план европейских стран. Он был создан в ответ на американскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине.

Страны ЕС предлагали сначала остановить боевые действия, а уже потом обсуждать условия мира. Это касалось и территориального вопроса. При этом Киев должен был получить Запорожскую АЭС, выход к Днепру и Кинбурнскую косу, которая по российским законам является частью Херсонской области, а по украинским — Николаевской.

Также Украина претендовала на замороженные российские активы. В Европе планировали, что средства будут переданы на восстановление страны.

Гарантии для Украины: суверенитет, безопасность, вступление в ЕС

Европейцы хотели, чтобы страна не была принуждена к нейтралитету. То есть Украина могла бы вступить в Североатлантический альянс и ЕС. Киев также получил бы по плану ЕС гарантии безопасности, в том числе от США. Подразумевалось, что они будут по аналогии с пятой статьёй договора НАТО. Само же членство Украины в западном военном блоке будет зависеть от решения других членов НАТО.

Как план соотносится с американской инициативой

Изначально план Трампа включал в себя 28 пунктов. Согласно тексту, который был опубликован в Axios, Вашингтон учитывал интересы России. Например, НАТО не будет расширяться, а значит, Украины там не будет. Кроме того, Североатлантический альянс не будет размещать на подконтрольной Киеву территории свои войска. Гарантии безопасности в американском черновике были не только для Украины и России. Если бы ВСУ зашли через границу Российской Федерации, то все преференции для неё закончились бы.

Территории ДНР, ЛНР и Крыма признавались бы за Россией. Линия фронта замораживается в Херсонской и Запорожской областях. ВСУ бы в таком случае пришлось бы покинуть Донбасс.

Численность украинских войск — также отдельный вопрос. В Вашингтоне считали, что их численность должна быть ограничена. Киеву предлагали 800 тысяч, однако в Европе этот пункт вычеркнули.

Европейский план не подразумевал выборов. В американском же оговорено, что через 100 дней после подписания на Украине они проводятся. В таком случае граждане бы выбирали президента, Верховную раду и местные парламенты.

В Европе обошли стороной и проблему русского языка. В Вашингтоне планировали, что гарантируются права СМИ, в том числе русскоязычных. Мало того, запрещается деятельность нацистских организаций, а также в позитивном ключе меняется отношение к Церкви.

Американский план сократился с 28 до 19 пунктов — что убрали

После переговоров в Женеве между представителями США и Украины план был сокращён. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что документ стал более сбалансированным.

— Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что теперь я думаю, что это уже в прошлом, — заявил Ермак.

По данным ABC News, из плана Трампа убрано положение об амнистии. В США предлагали снять всякие обвинения со сторон конфликта. Также в сокращённой версии нет ограничения для численности вооружённых формирований Украины. Источники Politico утверждают, что снят вопрос по территориям.

Почему Европа разработала альтернативу Вашингтону

Вовлечённость Европы в конфликт на Украине была с самого начала. Теперь же европейские лидеры пытаются поучаствовать в мирном процессе, оправдывая это тем, что боевые действия происходят в Старом Свете.

— В этот судьбоносный момент для Украины, для Европы и для нашего альянса с Америкой я также хочу чётко заявить, что решения по европейским делам могут приниматься только по согласованию с Европой. Европа — это не пешка, а суверенный субъект, преследующий свои собственные интересы и ценности, — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер втягивает в обсуждение страны НАТО. Он считает, что мирный план затрагивает интересы членов Североатлантического альянса.

Позиция России

Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет, что переработанный мирный план неприемлем. С документом, включающим 28 пунктов, в Москве ознакомились.

— Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить почему. Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удаётся до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против, — сказал 21 ноября 2025 года президент России Владимир Путин.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что для Москвы план Европы не подходит. Он отметил, что документ ещё будет перерабатываться, но пока обсуждения не было.

— Мы её ещё ни с кем не обсуждали, потому что бумага требует действительно серьёзного анализа, серьёзного обсуждения. Некоторые моменты, на них можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной дискуссии между экспертами, — сообщил Ушаков.

Как проходят переговоры с Украиной

Прямых переговоров между представителями России и Украины пока не было, но делегация из Киева встречалась с американскими дипломатами в Женеве. После диалога в план были внесены изменения.

— Украинские представители заявили, что, основываясь на представленных сегодня изменениях и разъяснениях, они считают, что нынешний проект отражает их национальные интересы и обеспечивает надёжные и осуществимые механизмы для обеспечения безопасности Украины как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе, — заявили в Белом доме.

Одна из встреч российских и украинских переговорщиков прошла в Абу-Даби. Она не была запланирована — и мирные инициативы на ней не обсуждались.

— В Абу-Даби мирный план не обсуждался. Мирный план вообще ещё по деталям ни с кем не обсуждался, — отметил Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Украина «согласилась» на мир — правда или миф

Киев на данный момент не подписал никакого документа, хотя президент США Дональд Трамп ставил условие, что сделано это должно быть до 27 ноября. Собеседник ABC News из администрации Штатов утверждает, что режим Зеленского согласен на мир.

— Украинцы согласились на мирную сделку. Остались некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирную сделку, — сообщил чиновник.

При этом канал CNN рассказал, что Украина не согласна на ряд пунктов, а значит, документ до сих пор перерабатывается. Киев не устраивают вывод войск из Донбасса, сокращение численности вооружённых сил и запрет на вступление в НАТО.

