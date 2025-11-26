Россия и США
26 ноября, 13:57

Гоблин Пучков заявил о сложном положении Зеленского из-за плана США по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) заявил, что Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации из-за американского плана мирного урегулирования. По мнению эксперта, главарю киевского режима придётся соглашаться на территориальные уступки, что вызовет гнев в стране.

«Зеленскому в данном случае не позавидуешь», — отметил он в эфире радио Sputnik. Блогер уверен, что если Зеленский одобрит условия Вашингтона, он больше не сможет оставаться в стране из-за неизбежной негативной реакции общества.

Эксперт предположил, что реализация американского плана может привести к политическому краху Зеленского, поскольку компромиссные решения неприемлемы для радикально настроенной части украинского общества.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о состоянии Владимира Зеленского. Он охарактеризовал экс-комика как пребывающего в «агонии». По словам Сакса, в этом состоянии «нет ничего, чем можно было бы восхищаться».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
