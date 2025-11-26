«Забито в промышленных масштабах»: Нарколог Шуров ответил, что выпало из носа Зеленского во время записи видео

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с Life.ru предположил, что из носа Владимира Зеленского во время видеообращения действительно выпал наркотик.

«Есть и другие факторы, указывающие на употребление. На видео он перевозбуждён, явно находится в состоянии психостимуляции. Причём это всё вываливается, уже даже ни чихать не надо, ни кашлять. Очевидно, там в промышленных масштабах это всё забито в ноздрю. И, соответственно, при элементарном дыхании вываливается со скоростью ракеты», — сказал врач.

Шуров считает, что Зеленский на видео — тяжёлый наркоман в состоянии тяжелейшей интоксикации. Речь, скорее всего, идёт о кокаиновой зависимости.

Зеленского не впервые подозревают в употреблении запрещённых веществ — часто он выходит к публике в состоянии, вызывающем вопросы. При этом ещё в 2019 году, во время предвыборной кампании, оппозиционные политики Украины обвиняли его в употреблении наркотиков. Также ранее СМИ узнали, что Денис Ермак, младший брат главы офиса Зеленского Андрея Ермака, участвует в поставках запрещёнки. Он привозил запрещённые вещества властям в Киеве.