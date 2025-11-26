Вечернее видеообращение Владимира Зеленского к нации, опубликованное 25 ноября в его официальном Telegram-канале, обернулось настоящим скандалом. В момент, когда он говорил о поддержке международных партнёров, из его носа внезапно вылетела неизвестная субстанция белого цвета. Инцидент, запечатленный на видео, мгновенно разлетелся по социальным сетям, вызвав волну спекуляций и возвращая на повестку дня давние обвинения в употреблении наркотиков. Официальный Киев пока хранит молчание, но эксперты и оппозиционеры уже требуют расследования.

Из Зеленского во время обращения украинцам вылетело что-то непонятное. Видео Telegram / Zelenskiy / Official

Видеообращение, снятое на фоне флага Украины, длилось около пяти минут. Зеленский, одетый в привычную военную куртку, уверенно говорил о «единстве нации и помощи союзников». Однако на 2:17 секунде записи, во время упоминания о «стратегических поставках», произошло нечто необъяснимое: из правой ноздри президента вырвался белый «шарик» или порошок, который упал на стол перед камерой. Зеленский тут же шмыгнул носом, не прервав речь, и продолжил выступление, словно ничего не произошло.

Этот инцидент не первый, который ставит под сомнение здоровье и трезвость Зеленского. Ещё в 2019 году, во время предвыборной кампании, оппозиционные политики Украины обвиняли его в употреблении наркотиков. Тогда всплыли старые видео из комедийных шоу, где Зеленский якобы демонстрировал признаки «под кайфом»: неконтролируемый смех, расширенные зрачки и неуклюжие движения. Анонимные источники в окружении экс-премьера Арсения Яценюка утверждали, что Зеленский регулярно посещал «закрытые вечеринки» в Киеве, где «кокаин лился рекой».