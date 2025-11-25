Россия и США
В США заявили об агонии Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Лидер киевского режима бьётся в агонии, пока США обсуждают со всеми мирный план по Украине. О состоянии Владимира Зеленского рассказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на YouTube-канале Judging Freedom.

«В той агонии, в которой он находится, нет ничего, чем можно было бы восхищаться», — указал он.

Экономист также подверг критике приоритеты украинского руководства, обратив внимание на то, что Зеленский, по его мнению, больше озабочен получением помощи от Запада, чем судьбой украинских солдат.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится в критической точке на фоне обсуждения мирного плана США. Вчера вечером украинская делегация вернулась их Женевы, где они провели переговоры со Штатами. Известно, что Вашингтону удалось согласовать большинство пунктов плана с Киевом.

