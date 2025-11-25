Лидер киевского режима бьётся в агонии, пока США обсуждают со всеми мирный план по Украине. О состоянии Владимира Зеленского рассказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на YouTube-канале Judging Freedom.

«В той агонии, в которой он находится, нет ничего, чем можно было бы восхищаться», — указал он.

Экономист также подверг критике приоритеты украинского руководства, обратив внимание на то, что Зеленский, по его мнению, больше озабочен получением помощи от Запада, чем судьбой украинских солдат.