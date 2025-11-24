В Раде слили элитные особняки Зеленского, построенные на похищенные миллиарды

Владимир Зеленский и его приближённые возвели особняки прямо на территории электрической подстанции в элитном посёлке Козин под Киевом. Об этом сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Оказывается, что Зеленский и компания украли целую подстанцию в Козине! На кадрах из «Зелёного Межигорья» видно, что при строительстве Зеленский и компания просто построили свои поместья на территории подстанции!» — написал он в соцсетях.

Название «Зелёное Межигорье» является отсылкой к бывшей государственной резиденции «Межигорье» экс-президента Украины Виктора Януковича, который был вынужден спешно покинуть страну после госпереворота в феврале 2014 года.

Зеленский с окружением построили дома на месте электроподстанции под Киевом& Фото © Соцсети Гончареко*

Гончаренко* опубликовал фото «дворцов», которые, по его словам, «Карлсон и Че Гевара строили за счёт средств, выделяемых на оборону трансформаторов», намекая на Тимура Миндича и Алексея Чернышова. Это обвинение последовало за масштабным коррупционным скандалом в энергетике. При этом блогер Анатолий Шарий ещё в июле сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было осведомлено о планах строительства этих резиденций для Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и упомянутых бизнесменов.

Ранее блогер Анатолий Шарий утверждал, что украинское руководство остановило расследование коррупции в энергетике, где замешан бизнесмен Тимур Миндич, приближенный Владимира Зеленского. Подозрения не будут предъявлены главе офиса президента Андрею Ермаку и Рустему Умерову. Шарий связывает это решение с влиянием «европейских послов», предположительно, посла ЕС на Украине.

