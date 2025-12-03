Где кататься на коньках в Москве и СПб: Самые красивые бесплатные и платные катки 2025/2026

Наступил декабрь, а значит, время доставать с антресолей коньки. К вашим услугам — катки в Москве и катки в Санкт-Петербурге. В двух столицах можно найти очень, очень красивые площадки для катания на льду. Иногда даже платить не нужно. Где бесплатные катки в Москве и СПб? Сколько стоит катание на коньках в Петербурге и Москве? Отвечаем на эти вопросы в материале.

Катки в Москве: красивые, величественные, гладкие

Катки в Москве: сезон 2025/2026. Где их искать, сколько платить? И нужно ли вообще платить? Фото © ТАСС / Сергей Булкин

В Москве всегда было много катков под Новый год. Ещё каких-то 20 лет назад зимы были холоднее. Это не только субъективное ощущение. Это подтверждает наука. Зима 2010 года была значительно холоднее того же сезона в 2023 году. Поэтому можно было просто залить водой спортивную площадку во дворе и подождать. В каток превращалась вся территория старого парка Горького. И сейчас эта традиция жива. Да и катков стало в разы больше, чем в 2010-м. Расскажем, где искать катки в Москве, какие будут платными, какие — нет.

Катки в Москве: бесплатные. Где их искать?

Бесплатные катки в Москве — есть ли хотя бы один и как туда добраться со своими коньками? Фото © ТАСС / АР / Pavel Bednyakov

В своих поисках катков Москвы мы руководствовались официальным источником: картой от mos.ru. И результаты были удивительными. Честно. Оказалось, бесплатных катков в столице чуть ли не больше, чем платных. Они есть везде, в каждом округе, почти в каждом районе и даже в самом центре. Смотрите, какой внушительный список бесплатных катков собрался, и это далеко не всё. Учтите: все они требуют предварительной регистрации через mos.ru. Мы будем периодически напоминать об этом в «теле» списка.

Каток на Болотной площади. Требует предварительной регистрации.

Каток на фестивальной площадке «Площадь Революции». Требуется предварительная регистрация.

Каток в Таганском районе. Адрес: улица Стройковская, дом 2.

Каток на фестивальной площадке «Площадь Славы». Адрес: Волгоградский проспект, владение 119.

Каток на фестивальной площадке «Городецкая». Адрес: улица Городецкая, владение 1.

Каток на улице Молостовых. Адрес: улица Молостовых, владение 10в.

Каток на фестивальной площадке «Гольяново». Требуется регистрация. Адрес: улица Уральская, владение 16.

Каток на фестивальной площадке «Сухонская». Адрес: улица Сухонская, дом 6, строение 1.

Каток в Бескудниковском районе. Адрес: улица Селигерская, дом 32а.

Каток в районе Строгино. Адрес: улица Твардовского, владение 16, корпус 3.

Каток в парке «Пионерский». Адрес: улица Кастанаевская, дом 62. Нужна регистрация.

Каток в народном парке «Надежда». Адрес: Ленинский проспект, владение 82–86.

Каток в конноспортивном комплексе «Битца». Адрес: проспект Балаклавский, дом 33.

Каток на фестивальной площадке на улице Адмирала Руднева. Адрес: улица Адмирала Руднева, владение 8.

Каток в районе Внуково. Адрес: улица Рассказовская, дом 31.

Каток в районе Крюково. Адрес: г. Зеленоград, корпус 2034.

Катки в Москве: платные. Какова средняя цена билета?

Платные катки в Москве. Сколько денег попросят со взрослого, сколько стоит билет для ребёнка? Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Платные катки в Москве тоже есть. Парк Горького входит в этот список. В среднем за каток придётся заплатить около 500 рублей. Детские билеты дешевле — 300 рублей. Но можно найти «аттракционы невиданной щедрости» со входным билетом не больше двух сотен. Различается стоимость в будни и в выходные, в понедельники и вторники, конечно, каток дешевле. Мы выбрали самую дорогую цену, чтобы вы точно знали, сколько готовить звонких монет. Но — это без аренды коньков. А также в Москве есть дорогущие опции для элиты. Сколько стоит московский каток уровня «лакшери» — можете найти в списке.

Каток в парке Горького. Взрослый билет стоит 450 рублей, детский обойдётся в 300.

Каток на ВДНХ. Билет для взрослых стоит 500 рублей, для детей — три сотни.

Каток на Таганке. Адрес: улица Таганская, владение 36/3. Взрослые платят 500 рублей, дети — 200.

Каток в саду имени Н.Э. Баумана. Взрослый билет — 450 рублей, дети до 7 лет проходят бесплатно.

Каток на фестивальной площадке в музее-заповеднике «Коломенское». Взрослые платят 550 рублей, дети от 7 до 12 лет — бесплатно.

Каток «Лёд» в парке «Сокольники». Взрослые платят 400 рублей, дети до 14 лет проходят бесплатно вместе с ними.

Каток в Дмитровском районе. Адрес: улица Софьи Ковалевской, дом 2. Взрослые платят 350 рублей, дети — 250.

Каток на Царской набережной музея-заповедника «Коломенское». Взрослые отдают 900 рублей. Это по-царски. А дети платят 550.

«Кинокаток» в кинопарке «Москино». Адрес: Краснопахорский район, квартал № 107. Взрослые платят 1000 рублей, дети — 500. До парка ехать надо будет 35 минут от метро «Тёплый Стан».

Катки в Петербурге: благородные, ровные, красивые

Катки в СПб: сколько их по городу, где находятся, где бесплатные и какова цена вопроса? Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В славном городе Санкт-Петербурге катков тоже достаточно. В последние годы появилось много общественных площадок, современных и красивых. Например, «Севкабель» или «Новая Голландия». Зимой там организуются катки. Но, как бы мы ни пытались, нам не удалось найти много бесплатных катков в Питере. В основном за билет всё же придётся платить. Но цены вполне подъёмные.

Катки в Петербурге: бесплатные. Куда ехать?

Бесплатный каток в СПб. Где его искать? Он один на весь город? Или ещё парочка есть? Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Бесплатных катков в Петербурге не очень много. В большинстве случаев они будут «условно бесплатные» — два часа утром выделяются на сеанс, за который с вас не попросят денег. Но есть и по-настоящему бесплатный каток. Смотрите, какой мы нашли список: Каток на Кленовой улице. Адрес: Манежная площадь. Он полностью бесплатный, и коньки в аренду тоже отдаются бесплатно, под залог. Билеты за 0 рублей получают за полчаса до сеанса на кассе.

Каток в парке «Елагин остров». Адрес: Елагин остров, 4. Бесплатный с 9 до 11 утра всю неделю.

Каток «У флагштока». Бесплатный с 9:30 до 11:30 в будни. В остальные дни — платный. Адрес будет в следующем параграфе.

Катки в Петербурге: платные. Цена вопроса?

Платные катки в Петербурге: как до них добраться, сколько стоит билет. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Катки в СПб, то есть в Санкт-Петербурге, преимущественно платные. Но цены не кусаются. Обычно. И детям порой можно проходить за 0 рублей. Преимущество следующее: многие катки Петербурга организованы в пространствах, построенных совсем недавно. Так что в вашем распоряжении абсолютно новое ледовое покрытие, красивый вид на море и прочие прелестные особенности Северной столицы.

Вот список платных катков СПб: Каток «У моря» в комплексе «Севкабель порт». Адрес: Кожевенная линия, 40. Стоимость билетов — от 420 до 540 рублей, разные источники называют разную цену. Самый романтичный каток в Питере, с красивым видом на море.

Каток в «Новой Голландии». Адрес: набережная Адмиралтейского канала, дом 2. Билеты стоят от 200 до 500 рублей.

Каток на Елагином острове. Стоимость — от 200 до 400 рублей.

«Лесной каток» в Охта-парке. Адрес: деревня Мистолово. Цены тут на выходные, конечно, «кусачие». Взрослые платят 1300, а дети — 900 рублей.

Каток «У флагштока», платная опция. Адрес: Южная дорога, дом 28/1. Цена — 600 рублей. Открывается вид на Финский залив, на Лахта-центр и «Газпром-арену».

Каток в парке Победы. Адрес: улица Кузнецовская, 25б. Стоимость — от 200 до 400 рублей.

Дети и каток (в Москве и СПб): как «малым» попасть на лёд

Дети — цветы жизни, поэтому о правилах посещения ими катка расскажем отдельно. Ваши чада допускаются на лёд с 3 лет. До 10 лет они могут присутствовать на катке только с родителями (или опекунами). Если вы как родитель подпишете согласие, вашего ребёнка от 10 до 14 лет на каток пустят, но только по предъявлении документа. Распечатайте и подпишите его заранее. Правила логичные, они нужны для безопасности «малого». Коньки включают в себя лезвия, а на льду можно поскользнуться, упасть и что-то сломать.