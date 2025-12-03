Магнитные бури в декабре 2025: Как пережить катастрофу? Молимся за метеозависимых Оглавление Когда будут магнитные бури в декабре 2025 года Полный график магнитных бурь в декабре 2025 по дням Магнитные бури в Москве в декабре 2025 Что такое магнитная буря и как она влияет на здоровье Слабые, умеренные и сильные магнитные бури: в чём разница Как пережить магнитные бури: 10 советов для метеозависимых Когда ждать магнитные бури в декабре 2025 года? И насколько сильными они будут? Точный график по дням, уровень геомагнитной активности и как пережить неприятные симптомы магнитных бурь — всё расскажем. Читайте о «магнитках» подробнее в материале Life.ru. 3 декабря, 13:00 Магнитные бури в декабре 2025: предварительный прогноз обещает немного, но они будут сильными. Обложка © Nano Banana

Когда будут магнитные бури в декабре 2025 — важный вопрос для метеозависимых людей. Можем и напугать, и порадовать. Пока лаборатория ИКИ и ИСЗФ РАН прогнозирует, что магнитных бурь будет не так много, как, например, в пиковом ноябре. Но когда «магнитки» ударят, это будет мощно. Кроме того, прогнозировать поведение Солнца мы можем не слишком далеко, поэтому график «магниток» постоянно меняется. Учитывая, что не слишком метеочувствительные люди часто превращаются в метеозависимых где-то после 35 лет, вопрос о прогнозе геомагнитных возмущений общественно значимый. График магнитных бурь на декабрь — в материале. Там же — точный прогноз по дням и ожидаемая активность Солнца.

Когда будут магнитные бури в декабре 2025 года

Магнитные бури в декабре 2025: когда их ждать, с какой силой по нам ударит Солнце? Фото © ChatGPT

Наши данные не взяты из головы, они основаны на прогнозах Института земного магнетизма РАН, лаборатории ИКИ и ИСЗФ, американской правительственной организации NOAA, которая занимается как океаном, так и «магнитками», а также родного Гидрометцентра. По данным ИКИ и ИСЗФ, магнитные бури будут 4, 23 и 30 декабря. На данный момент это точные даты. При этом в начале месяца случится самая сильная, а в конце — умеренные. Точный график магнитных бурь в декабре 2025 года по дням — далее.

Полный график магнитных бурь в декабре 2025 по дням

График магнитных бурь на декабрь 2025: магнитные бури в декабре 2025 по дням. Инфографика © Life.ru

На основе данных от ИКИ РАН и NOAA мы составили точный график ожидаемой магнитной активности в декабре 2025 года по дням. Солнечная активность сейчас не такая «лютая», как была в ноябре данного года или же в мае 2024-го. Точные даты бурь мы уже публиковали — 4, 23, 30. Но есть не только бури. Бывают ещё и магнитные возмущения. Перечислим их даты: 1, 3, 5, 6, 22, 24, 27, 29, 31 декабря. Полный штиль нам обеспечен 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 и 28 декабря. Теперь подробнее о бурях: 4-го будет сильная, а 23 и 30-го — слабые. Получается, геомагнитная сфера Земли вместе с потоками солнечного ветра решила нас пощадить и не портить праздник — Новый год.

Магнитные бури в Москве в декабре 2025

Магнитные бури в Москве в декабре: чем нас порадует 2025 год на этот раз? Фото © ChatGPT

Магнитные бури в Москве в декабре 2025, конечно же, будут. Пока учёные не придумали специальный купол, который можно повесить над столицей и обезопасить москвичей от «магниток». Более того — как раз таки жителям Москвы придётся чуть ли не хуже всех. В городе сильно развита инфраструктура, много дорог, машин, высотных домов, транспорта, электричества и электроприборов. А ещё много людей. И постоянно что-то светится и мигает. Москва во время магнитной бури — это ад. Чем сильнее ваша метеочувствительность — тем более явно вы это понимаете.

В зависимости от состояния здоровья геомагнитные возмущения ощущаются тоже по-разному. Кроме того, плохо может быть и в Екатеринбурге, и в Челябинске, поскольку города промышленные и магнитная буря может усилить реакцию на загрязнение воздуха. Лучше всего во время «магнитки» уехать на природу. Например, на дачу или в загородный дом. Но не слишком далеко от цивилизации — вдруг понадобится скорая помощь?

Что такое магнитная буря и как она влияет на здоровье

Магнитная буря — это сильное возмущение в геомагнитном поле Земли, которое происходит от сильных потоков солнечного ветра. Фото © ChatGPT

Планеты вращаются вокруг Солнца благодаря гравитации. Но у каждого из героев нашей истории есть своё магнитное поле. У Солнца, у Земли, у Меркурия, у Венеры — в общем, у всех, кроме спутников. Так как в нашей системе Солнце — главная фигура, то магнитное поле Солнца может влиять на магнитные поля своих планет. И активно это делает. У звезды такое поле сложное, большое, сильное и непредсказуемое. На Солнце появляются вспышки. Потом в сторону нашей планеты направляются потоки заряженных частиц — солнечный ветер.

В результате колеблется уже магнитное поле Земли. Если слабо — то всё нормально. Если сильно — это уже буря. Магнитная буря влияет на здоровье человека, если тот метеозависимый. Во-первых, она вызывает скачки артериального давления. Во-вторых, вызывает головную боль, давит на те сосуды, что прямо в мозге расположены. Наконец, «магнитка» способна нарушить режим сна. А ещё — люди от сильной магнитной бури могут пострадать даже психически. Речь не о психосоматике, а об обострении хронических неврозов. Или о «биполярочке».

Слабые, умеренные и сильные магнитные бури: в чём разница

Таблица магнитных бурь: декабрь 2025. Какие слабые, какие сильные, а где просто волнения. Причина магнитных бурь — активность Солнца. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури бывают очень разные. Есть две «штуки», по которым их оценивают. Это Kp-индекс и G-шкала. Kp-индекс обычно регистрирует всё, вплоть до мельчайших возмущений. На изображении Kp-индекс — слева. А справа — шкала G. Начиная с первого её пункта пора бить тревогу. Если Kp-индекс нужен для отслеживания волнений земной магнитосферы в реальном времени, то G-шкала — это пятибалльная система оценки магнитных бурь. Внимательно посмотрите на картинку: G1 — это Kp5. То есть магнитная буря. На первом уровне она слабая, но 4 декабря добьёт почти до G2. Чем больше уровень G, тем хуже. А лёгкие геомагнитные возмущения начинаются с Kp3.

Объясняем, в чём тут разница. G1 — это лёгкие помехи, G2 — уже серьёзнее, на G3 может начать сбоить техника, а на G4 и G5 коммуникации могут поломаться, да так, что не одну неделю придётся это восстанавливать. По самочувствию человека — зависит от уровня метеозависимости и общего здоровья. Кому-то от G2 уже можно скорую вызывать, кто-то на G4 «бегает». Но абсолютно всем надо следить за здоровьем на G5.

Как пережить магнитные бури: 10 советов для метеозависимых

Как пережить магнитную бурю в декабре 2025 года? Как вообще пережить геомагнитное возмущение, начиная с G1? Фото © Gemini Nano Banana

Как пережить магнитную бурю? На самом деле — достаточно просто. Следите за своим здоровьем, за питанием, за давлением — и всё будет хорошо. Вот вам 10 практических советов. Контролируйте артериальное давление два раза в день. Пейте больше чистой воды. А кофе не пейте. Чай тоже не пейте. Не пейте алкоголь, энергетики, алкогольные энергетики, не курите. Не таскайте тяжести, не тренируйтесь по-силовому. А лёгкое кардио вам понадобится. Не ешьте жареное и жирное. Держите при себе лекарства, если с давлением проблемы. Следуйте указаниям врача.

Магнитная буря — это не шутка. Метеозависимым можно стать в 30 лет, а можно — в 20. И в наших же интересах с большей точностью прогнозировать «магнитки», а также уметь помочь как себе, так и другим. Кстати, проверьте, не забыли ли вы сходить к одному из этих врачей, о которых писал Life.ru.

Авторы Анна Волкова