Как начать пить за месяц: Понедельный план приучения себя к 2 литрам чистой воды в день

В науке есть мнение, будто бы в Древнем Египте вместо воды пили пиво с содержанием алкоголя примерно как в сегодняшнем квасе. Оно было гораздо безопаснее. К счастью, на дворе 2025 год, у нас снова есть чистая вода, её можно купить в магазине или отфильтровать самим. Но как начать её действительно пить, когда на глобальном рынке есть чай, кофе, сок и газировка? Предлагаем простой понедельный план для всех, кто хочет начать вести ЗОЖ с простых шагов.

Нулевая неделя. Предварительная подготовка

Начать пить чистую воду вместо газировки — это большой шаг в сторону здоровья и долголетия. Но к нему стоит подготовиться. Фото © Freepik

Мы специально говорим «около двух литров». Потому что расчёт чистой воды, которую надо выпивать за день, идёт из формулы «30 миллилитров на 1 килограмм». Если вы весите 60 килограммов, это 1,8 литра. Если 67 кг — два литра «с копейками». Ну а если вы «Шварцнеггер» и весите все 120 кило, то придётся пить 3,6 литра. Нулевая неделя как раз нужна, чтобы провести все необходимые расчёты и проследить за собой. Сколько чистой воды вы пьёте прямо сейчас? От этого и будем отталкиваться. А ещё купите себе на нулевой неделе самую красивую бутылочку для воды в мире — это большой плюс к мотивации.

Первая неделя. Ровный старт

Важно, сколько надо пить воды в день. А ещё важно, как научить себя пить нужное количество воды в день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Перед первым днём первой недели поставьте на прикроватный столик стакан воды. Выпейте мелкими глотками сразу по пробуждению. Это первые 250 миллилитров, поздравляем. Затем вам нужно плавно подбирать для себя правила суточного потребления воды. Пейте чистую воду до стакана с чаем или кофе. Пейте стакан воды до того, как поесть. После того как поели. Мягко и плавно эти действия должны войти в рутину. Можно поначалу поставить напоминание о стакане воды на каждые два часа.

Вторая неделя. Добавляем разнообразия

Норма воды в сутки зависит от вашего веса. И того, насколько жарко на улице. Но правила адаптации к новой привычке для всех одинаковы. Фото © Freepik

На второй неделе нам понадобится немного позитивного подкрепления. Кофе и чай — это напитки с кофеином. Большинство газировок — тоже. Сок или другой сладкий напиток наш организм считает в большей степени едой, чем водой. Но есть лайфхаки и на этот счёт. Травяные чаи без сахара организм едой не считает. Так что в случае, если обычная вода за первую неделю уже «достала», заварите иван-чай или ромашку. Можете добавить в H₂O дольку лимона, кусочек имбиря или листочек мяты.

Третья неделя. Привычка как часть рутины

Качество питьевой воды проверяется по нормам СанПиН. А приучить себя такую воду пить можно всего за месяц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lordn

На третьей неделе мы уже будем вооружены иван-чаем, имбирём и лимоном. Приходит пора встроить привычку пить около двух литров чистой воды в день в свою рутину. С этим эффективно справится система дедлайнов. Поставьте себе цель: выпить литровую бутылку воды до 18:30. Остальное можно будет допить уже дома. Обратите внимание и на пищевой распорядок: выпивайте стакан водички за 20 минут до еды и спустя 20 минут после. Пищеварение поблагодарит вас за это. Также мы можем заменить грубые методы напоминания о ежедневной порции дигидроген монооксида на мягкие. Вместо звонков на телефоне — наклейки, где отмечено время.

Четвёртая неделя. Навык доведён до автоматизма

Иногда нужно просто добавить чистой воды в свой ежедневный рацион, чтобы стать здоровее и сильнее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shift Drive

Кстати, как раз к четвёртой неделе вы уберёте «кофеиновый барьер», который ранее мешал вам распознавать сигналы голода и жажды. На четвёртой неделе вам становится понятно, что тело хочет именно чистой и свежей водички. Например, по сухости во рту. Организм начинает резче реагировать на отсутствие воды — но это как раз нормально! Следите за своими успехами, отмечайте их в блокнотике. Если в какой-то день не получилось выпить свою норму H₂O, не стыдите себя. По сути, вы уже довели навык до автоматизма.