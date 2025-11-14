На Земле завершилась самая сильная за последние пять лет магнитная буря

Ранее учёные объяснили необычное развитие самой мощной в этом году магнитной бури. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вместо трёх отдельных ударов солнечной плазмы Земля ощутила воздействие единой протяжённой структуры. Специалисты предполагают, что самый мощный и быстрый выброс, двигавшийся последним, догнал два предыдущих облака, но не поглотил их, а смял и разогнал своим фронтом. Это усилило ударную силу более ранних выбросов, но снизило пробивную способность основного, что и привело к нестандартному развитию событий.