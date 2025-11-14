На Земле завершилась самая сильная за последние пять лет магнитная буря
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P
Хорошие новости для метеозависимых: 42-часовая магнитная буря, бушевавшая на Земле, наконец-то закончилась. Как рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сейчас геомагнитные индексы «на дне», что вполне ожидаемо после таких сильных всплесков.
«Геомагнитное событие завершено. Оно стало вторым по силе за последние пять лет», — говорится в сообщении.
12 ноября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН объявила о начале магнитной бури на Земле, достигшей почти максимальной интенсивности. Учёные отмечали, что геомагнитная обстановка значительно отличалась от предсказанной. Это связано с предшествовавшими более чем 15 солнечными вспышками, включая мощнейшую «вспышку-каннибала» высшего класса, зафиксированную 10 ноября.
Ранее учёные объяснили необычное развитие самой мощной в этом году магнитной бури. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вместо трёх отдельных ударов солнечной плазмы Земля ощутила воздействие единой протяжённой структуры. Специалисты предполагают, что самый мощный и быстрый выброс, двигавшийся последним, догнал два предыдущих облака, но не поглотил их, а смял и разогнал своим фронтом. Это усилило ударную силу более ранних выбросов, но снизило пробивную способность основного, что и привело к нестандартному развитию событий.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.