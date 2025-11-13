Самая мощная геомагнитная буря 2025 года пошла на спад

Самая мощная в этом году геомагнитная буря миновала пиковую фазу и начинает ослабевать. Об этом проинформировали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По их словам, развитие событий сильно отличалось от прогнозируемого сценария. Вместо трех отдельных ударов солнечной плазмы Земля ощутила воздействие единой протяженной структуры. Учёные предполагают, что самый мощный и быстрый выброс, двигавшийся последним, догнал два предыдущих облака, но не поглотил их, а смял и разогнал своим фронтом.

«В настоящий момент предполагается, что самый сильный и быстрый выброс, шедший последним, как и ожидалось, догнал по дороге к Земле движущиеся впереди два более ранних облака, но не поглотил их, а смял и разогнал своим фронтом, сильно увеличив их скорость и ударную силу, но, соответственно, затормозившись о них и сильно утратив собственную пробивную способность», — рассказали учёные.

В результате первый удар по магнитосфере планеты оказался наиболее сильным, а основное ядро главного выброса проходит мимо Земли со скоростью 800-1000 километров в секунду, что существенно ниже ожидавшихся 1400 км/с. Несмотря на спад активности, возмущения магнитного поля могут наблюдаться ещё в течение приблизительно суток.

Как сообщал Life.ru, магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю ещё утром 12 ноября. Уровень геомагнитной бури приблизился к максимальной отметке G5. Эта буря стала результатом череды мощных солнечных вспышек, произошедших за последние несколько дней. Ночью нашу планету настигло уже третье по счету облако плазмы, завершив эту серию ударов.