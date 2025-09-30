День иконы «Целительница»: Что запрещено 1 октября, если не хотите гнева Богородицы на Покров

Дата 1 октября по новому стилю в православном календаре посвящена сразу нескольким святыням. В этот день церковь чтит память святых мучениц Софии и Ирины Египетских — христианок III века, которые приняли мученическую смерть при императоре Аврелиане, около 270 года. По преданию, они не отказались от веры в Христа и были обезглавлены за исповедание христианства.

Кроме того, 1 октября совершается празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Целительница». Этот образ особенно почитается как исцеляющий. Верующие обращаются к Богородице Целительнице с молитвами о выздоровлении от недугов телесных и душевных. История иконы восходит к древним временам: считается, что это один из самых старых образов Богоматери, появление которого связано с чудесным случаем исцеления. Согласно преданию, Пресвятая Дева Мария явилась у постели тяжело больного священнослужителя и чудесным образом возвратила ему здоровье. Именно этот эпизод — встреча Богородицы с умирающим и его мгновенное исцеление — изображён на иконе, отсюда и название «Целительница». В России образ прославился многочисленными чудесами и верующие издавна 1 октября благодарят Богородицу за оказанную милость и просят у неё помощи в болезнях.

Народные традиции 1 октября — Арина Шиповница (День шиповника)

Народные традиции 1 октября — Арина Шиповница. Фото © Youtube / Александр Чернов

На Руси 1 октября называли Днём шиповника или Ариной Шиповницей, потому что к этому времени поспевали плоды дикой розы и их спешили собрать до первых холодов. В народном календаре название «Арина Шиповница» напрямую связано с полезным кустарником шиповником. Считалось, что именно к началу октября ягоды шиповника достигают максимальной зрелости и силы. Поэтому крестьяне начинали массово собирать и сушить плоды шиповника с 1 октября. Очень важно было успеть собрать урожай до первых заморозков, так как замёрзшие ягоды теряют львиную долю своих целебных свойств. Самым целебным признавался шиповник, собранный именно 1 октября.

Собранные плоды широко применяли в быту. Шиповник служил и лакомством, и лекарством: из сушёных ягод заваривали витаминные настои и чай, которые пили для укрепления иммунитета в холодное время года. Также из этих плодов варили варенье, кисель, делали желе, мармелад, повидло. Популярным напитком был травяной чай, завариваемый из смеси ягод рябины и шиповника, — такой отвар богат витаминами и помогает от простуд. А ещё 1 октября крестьяне традиционно заготавливали капусту на зиму: начинали квасить капусту и делать капустные соления к долгой зиме.

Народные приметы о погоде на 1 октября

Народные приметы о погоде на 1 октября: во что верили наши предки. Фото © «Шедеврум»

Наблюдая за природой в День Арины Шиповницы, наши предки вывели множество примет о погоде и будущем урожае. Вот несколько народных наблюдений на 1 октября: Листья берёзы не опали — снег выпадет нескоро . Если к началу октября берёзовые листья ещё держатся на ветках, зима ожидается поздняя, без раннего снега.

— . Если к началу октября берёзовые листья ещё держатся на ветках, зима ожидается поздняя, без раннего снега. Журавли улетают на юг — на Покров будут морозы . Если же журавлей не видно, то до Дня Артемия (2 ноября) сильных холодов не будет — тёплая осень затянется.

— . Если же журавлей не видно, то до Дня Артемия (2 ноября) сильных холодов не будет — тёплая осень затянется. Бурьяны выросли высокими — зима будет очень снежная . Обильная сорная трава осенью предвещает большие сугробы и метели зимой.

— . Обильная сорная трава осенью предвещает большие сугробы и метели зимой. Какая погода на Арину, такая же будет и 1 апреля . Верили, что осенний День Арины зеркально отражается в Дне Ирины весенней, 1 апреля, по нему судили о весенней погоде.

. Верили, что осенний День Арины зеркально отражается в Дне Ирины весенней, 1 апреля, по нему судили о весенней погоде. Дождь 1 октября — к снежной зиме и сырой следующей осени . Если весь день моросит или льёт дождь, ждут, что предстоящая зима выдастся с обилием снегопадов, а следующей осенью тоже будет много слякоти и дождей.

— . Если весь день моросит или льёт дождь, ждут, что предстоящая зима выдастся с обилием снегопадов, а следующей осенью тоже будет много слякоти и дождей. Сильный ветер 1 октября — зима будет холодной, лютой . А вот ясный солнечный день осенью, по примете, обещает холодную, но малоснежную зиму — морозы ударят, зато больших снегов не случится.

— . А вот осенью, по примете, обещает холодную, но — морозы ударят, зато больших снегов не случится. В доме ни с того ни с сего трещит мебель или посуда — скоро пойдёт дождь. Наши пращуры замечали, что перед дождливой сырой погодой деревянные предметы в избе могут растрескиваться или издавать потрескивающий звук. Это служило знаком наступления ненастья.

Что нельзя делать 1 октября, чтобы не разгневать Богородицу

День шиповника и День почитания иконы «Целительница»: Что нельзя делать 1 октября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chris Harwood

Не хвастаться и не жаловаться на жизнь. Предостерегали от высокомерных похвал самому себе и от чрезмерных жалоб на свою долю. В народе говорили, что похвальба отталкивает от человека благодать, а постоянные жалобы притягивают новые беды. В этот день лучше проявлять скромность и благодарность за то хорошее, что уже даровано судьбой, чтобы не спугнуть удачу.

Не устраивать шумных застолий и гулянок. Праздник иконы Божией Матери «Целительница» — время тишины, молитвы и внутреннего покоя. Слишком громкое веселье, пирушки, музыка считались неуместными, потому что нарушают благоговейную атмосферу дня. 1 октября предпочтительно провести спокойно, в кругу семьи, без излишнего шума.

Не ссориться и не спорить. Любые конфликты 1 октября строго под запретом. Считалось, что даже мелкая ссора в день, посвящённый милосердию и любви, может «перегородить» человеку путь к милости свыше. Чтобы не оттолкнуть благополучие, наши предки старались 1 октября избегать разногласий, выяснения отношений и тем более крупной брани. Домашние должны провести этот день в мире и согласии.

Не убирать паутину и не трогать пауков. По народным поверьям, паук — символ достатка и удачи в доме. Если в день Арины Шиповницы выгнать паучка из угла или смести паутину, можно ненароком вымести из дома благополучие. Поэтому 1 октября старались не беспокоить пауков, пусть уж сидят. Считалось, что тогда и деньги в доме водиться будут, и бедность не придёт.

Что нельзя делать 1 октября и почему: запреты на народный и православный праздники. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Не начинать крупных дел и не планировать важные мероприятия: наши предки не играли свадьбы, не отправлялись в дальние поездки, не подписывали важных договоров. День не для суеты и новых начинаний, а время для молитвы, размышления и заботы о ближних. Особенно поощрялось посвятить этот день помощи больным и немощным и провести его в делах милосердия, прося у иконы «Целительница» здравия для страждущих. Ведь недаром сама Богородица в этот праздник считается целительницей и утешительницей, значит, и людям следует проявлять милосердие.