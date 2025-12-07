«Хватит мучить»: Доктор Мясников назвал случаи, когда нельзя вызывать врачей на дом

Известный врач и телеведущий доктор Александр Мясников высказался о необходимости пересмотреть подход к вызову врача на дом при высокой температуре, подчеркнув, что не каждая лихорадка требует личного визита доктора. Специалист призвал к рациональному использованию ресурсов здравоохранения. По его мнению, зачастую пациенты вызывают врача без острой необходимости, что создаёт излишнюю нагрузку на систему и самих медиков.

По словам доктора, истинно высокая температура, требующая внимания, — это не 37,5 и даже не 38 градусов, а выше 38,5 °C. При стандартных случаях гриппа или ОРЗ, когда пациент уже принимает жаропонижающие средства и соблюдает постельный режим, визит врача на дом редко приносит принципиально новую помощь. Выдача противовирусных препаратов нужна лишь отдельной группе пациентов высокого риска, а больничный лист теперь можно оформить дистанционно через «Госуслуги».

Ключевая цель визита врача на дом, как отметил Мясников, — это определение наличия осложнений, требующих госпитализации. Однако даже в этом случае возможности врача на дому ограничены: провести полноценные анализы или рентген в домашних условиях невозможно.

Доктор Мясников сформулировал чёткие критерии, когда действительно стоит вызывать врача на дом:

• Температура выше 38,5 °C не снижается, несмотря на приём жаропонижающих, в течение трёх и более дней. • Сатурация кислорода (измеряется пульсоксиметром, который, по мнению Мясникова, должен быть в каждом доме) ниже 93%. • Усиливающийся, упорный кашель, одышка, боли в груди. • Обезвоживание, проявляющееся сухостью во рту, малым количеством мочи, головокружением, рвотой, мешающей пить воду. • Спутанность сознания.

Особое внимание следует уделять пациентам из групп высокого риска осложнений:

• Дети до 2 лет. • Взрослые старше 65 лет. • Беременные женщины. • Люди с хроническими заболеваниями (астма, диабет, болезни сердца, ХОБЛ, иммунодефициты). • Пациенты с ожирением.

Однако даже при наличии этих серьёзных симптомов, доктор Мясников считает, что более правильным решением часто является организация транспортировки пациента в больницу, предварительно обсудив ситуацию с врачом дистанционно. Оставлять такого пациента дома может быть рискованно.

«Вот тут и проблема — доступная и устойчивая дистанционная связь с врачом. Почему-то у нас проще замучить бедных участковых врачей посещениями на дому (врачей не хватает, половина из них после таких посещений сами заболевают, КПД от этих посещений не высокий), чем организовать дистанционную доступную помощь», — заявил Мясников, отметив, что работа в этом направлении ведётся, например, в Москве.

Врач подчеркнул, что существует определённый алгоритм действий для медиков, но он не будет эффективно работать без понимания и ответственности со стороны пациентов, которые продолжают вызывать врача на дом «просто по факту заболевания и температуры 37,5».

Ранее эпидемиолог рассказал, что во время новогодних праздников будет всплеск гонконгского гриппа. При этом он добавил, что это вполне себе сезонное заболевание, а сам вирус давно включён в состав актуальной вакцины.