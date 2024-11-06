Чудеса и секреты иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость»: что скрывает праздник 6 ноября

Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» отмечают 6 ноября, и этот день занимает особое место в церковной традиции. Икона стала известной в XVII веке благодаря чудесам, связанным с её образом. Для православных верующих 6 ноября — это не просто день почитания, это возможность обратиться к Богородице с молитвой о помощи, утешении и исцелении. Священник Николай Савченко поделился своими мыслями с Life.ru о значении праздника и его роли в жизни православных верующих.

История и традиции праздника иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Праздник иконы «Всех скорбящих Радость» — когда отмечают в ноябре. Фото © Wikipedia

История иконы «Всех скорбящих Радость» уходит корнями в середину XVII века, когда этот образ Божией Матери стал известен благодаря чудесному исцелению. Всё началось с того, что сестра патриарха Иоакима, тяжело болевшая и находившаяся на грани отчаяния, получила откровение о том, что должна молиться перед этим образом. После её исцеления почитание иконы стало распространяться с небывалой скоростью. С тех пор образ «Всех скорбящих Радость» стал символом утешения для тех, кто переживает трудные моменты.

Праздник иконы «Всех скорбящих Радость» посвящён одноимённому образу Божией Матери. Почитание этого московского образа возникло в середине XVII века. Народ назвал икону в честь одного из ирмосов с такими словами, то есть песнопений. Верующие уповают на то, что Матерь Божия утешает тех, кто скорбит и, несмотря на скорбь, они наполняются радостью. Это касается и скорби от болезни, и скорби от потери ближнего родного человека. Николай Савченко Священник

Икона символизирует надежду, которая приходит даже в самые тяжёлые моменты, когда кажется, что выхода больше нет. Верующие приходят к образу Богородицы 6 ноября, чтобы попросить помощи в своих нуждах — будь то болезнь, потеря близких или иные житейские испытания. Считается, что Божия Матерь способна принести утешение и помочь обрести радость даже в скорби.

История иконы «Всех скорбящих Радость». Фото © Life.ru

Традиционно в этот день верующие посещают храмы, где проходят молебны перед иконой. Многие зажигают свечи, просят о здравии и исцелении, а также благодарят за уже полученные милости. Этот праздник — не только момент для просьб, но и время для благодарности, когда каждый может почувствовать особую связь с небесной заступницей.

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Чудеса иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: есть ли храм? Фото © Wikipedia / GAlexandrova

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — это то место, куда стремятся многие верующие, чтобы прикоснуться к святыне. Один из самых известных списков этой иконы находится в Санкт-Петербурге, в храме «Кулич и Пасха». Этот образ получил название «С грошиками» из-за чудесного происшествия. «Однажды в часовню, где стояла икона, ударила молния, образ опустился на пол, а несколько монет из кружки с пожертвованиями впечатались в образ. Это было воспринято народом как сверхъестественное событие», — добавил священник Николай Савченко.

Храмы в честь иконы «Всех скорбящих Радость» можно найти по всей стране. Более того, русские эмигранты даже построили собор в её честь в Сан-Франциско, чтобы сохранять духовную связь с Россией и продолжать почитание святого образа за границей. Этот храм стал важным центром русской православной общины и местом, где каждый может найти утешение и поддержку.

Что нельзя делать в День иконы «Всех скорбящих Радость» 6 ноября

Как отмечают праздник 6 ноября: что нельзя делать в День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

В День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» важно помнить о следующем. Прихожане верят, что именно в такой атмосфере Божия Матерь способна даровать своё покровительство и помочь преодолеть трудности. Не следует заниматься тяжёлым физическим трудом, особенно если он не является необходимым. Нежелательно устраивать шумные праздники и вечеринки — этот день больше подходит для тишины и уединения, когда можно сосредоточиться на молитве и духовных вопросах. Не рекомендуется проявлять негативные эмоции. Ссоры, гнев и обиды противоречат духу этого праздника, который посвящён утешению и радости.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Всех скорбящих Радость»

Как правильно молиться иконе Богородицы «Всех скорбящих Радость». Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Молитва перед иконой «Всех скорбящих Радость» — это особенный момент, когда каждый верующий может обратиться к Божией Матери со своими просьбами и нуждами. Принято молиться о здравии, исцелении от болезней, утешении в горестях и о помощи в трудных жизненных ситуациях. Многие приходят к этому образу, чтобы найти силу для преодоления жизненных испытаний и обрести внутренний мир.

Слова молитвы могут быть простыми и исходить от сердца — главное, чтобы они были искренними. Важно помнить, что Божия Матерь слышит каждого, кто обращается к ней с верой и надеждой. В моменты, когда кажется, что скорбь становится невыносимой, молитва перед этой иконой способна принести облегчение и напомнить о том, что даже в самых трудных ситуациях есть надежда на лучшее.

Верующие приходят к этому образу, прося Божию Матерь исцелить их скорбь. Однажды сестра патриарха Иоакима в конце XVII века, тяжко и долго болевшая, получила откровение, связанное с этим образом, и исцелилась. После этого почитание образа усилилось. Николай Савченко Священник