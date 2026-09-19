Владимирская икона Божией Матери: история, значение и в чём помогает Оглавление История Владимирской иконы Божией Матери Значение иконы и в чём она помогает Где сейчас находится подлинник Две памятные даты — 6 июля и 8 сентября Частые вопросы о Владимирской иконе Божией Матери Владимирская икона Божией Матери: история, значение и в чём помогает. Где сейчас находится подлинник — в материале Life.ru. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Один и тот же образ трижды за пять веков останавливал вражеские орды у самых стен Москвы: совпадение или нечто большее? Владимирская икона Божией Матери — древнейшая почитаемая святыня Руси, и легенды о её заступничестве пересказывают уже восемь столетий подряд. Life.ru разобрался, откуда на самом деле взялась икона, какому именно образу молятся православные христиане и где сейчас хранится подлинник — не музейная копия, а тот самый лик, перед которым веками присягали русские государи.

История Владимирской иконы Божией Матери

История Владимирской иконы Божией Матери. Фото © Wikipedia

По преданию, образ написал апостол и евангелист Лука ещё при жизни Богородицы, на доске от стола, за которым трапезничало Святое Семейство. Красивая легенда, но не подтверждённый факт: искусствоведы датируют дошедшую до нас икону более поздним временем, началом двенадцатого века, эпохой расцвета византийской живописи. Оттуда, из Константинополя, образ прибыл на Русь примерно в 1130 году — подарком князю Мстиславу от константинопольского патриарха.

Сначала икону поместили в женском монастыре под Вышгородом, но пробыла она там недолго. В 1155 году князь Андрей Боголюбский тайно увёз образ во Владимир и поставил в новом Успенском соборе — с тех пор святыню и называют Владимирской. Вопрос о том, откуда у разных народов взялись представления о загробном мире и кто вообще придумал ад — занимало людей не меньше, чем судьба почитаемых образов на Руси. Спустя два с половиной века с иконой связали самое известное на Руси чудо.

В 1395 году к Москве подступило войско хана Тамерлана, разорившее по пути Рязань. Икону спешно доставили из Владимира, и в тот же день, по преданию, полководцу явилась во сне Величавая Жена с войском светлых воинов — испуганный хан развернул армию и покинул русские земли. Спустя восемьдесят пять лет история повторилась: летом 1480 года образ принесли к берегу Угры, где стояли войска хана Ахмата, и ордынцы отступили без боя. Так икона дважды спасла столицу от разорения.

Значение иконы и в чём она помогает

В чём помогает Владимирская икона и о чём ей молятся. Фото © Wikipedia

Владимирская икона относится к иконографическому типу «Умиление», или «Елеуса», — самому лиричному среди образов Богородицы. Младенец Христос на ней прижимается щекой к щеке Матери, а Мария бережно обнимает Сына: перед зрителем не отстранённый небесный лик, а сцена живой человеческой нежности. Именно эта интонация веками делала образ особенно близким верующим — не строгим судьёй, а заступницей, которая понимает материнскую боль и тревогу за близких.

Перед Владимирской иконой просят об избавлении от болезней, о защите дома и семьи от бед, о мире в отношениях с близкими. Женщины молятся о рождении здоровых детей, а родные тех, кто несёт военную службу, — о сохранении жизни и благополучном возвращении. Что можно и чего нельзя делать в её праздник, чтобы не отпугнуть удачу — отдельная тема народных примет и суеверий. Смысл же самой иконы прост и понятен: она о заступничестве, которое не требует особых условий.

Где сейчас находится подлинник

Где сейчас находится подлинник Владимирской иконы. Фото © ТАСС / Олег Елков

Долгие десятилетия оригинал иконы хранился в Государственной Третьяковской галерее — сначала в общей экспозиции, а с 1999 года в отдельном храме-музее святителя Николая в Толмачах, где для святыни поддерживали особый климатический режим. Весной 2026 года ситуация изменилась: Третьяковка передала Владимирскую икону в безвозмездное пользование Русской православной церкви, и с 4 апреля образ выставлен в московском храме Христа Спасителя.

Формально икона по-прежнему числится в собрании галереи, а сотрудники музея следят за её состоянием, просто теперь верующие могут молиться перед подлинником не в музейных стенах, а в действующем храме. Решение вызвало споры: искусствоведы указывали на риски для хрупкой живописи при перемещении из климат-контролируемой витрины, а в Церкви расценили передачу как возвращение святыни на законное место. Та же участь постигла и парную Донскую икону, она отправилась в Донской монастырь.

Две памятные даты — 6 июля и 8 сентября

Две даты почитания: 6 июля и 8 сентября. Фото © Life.ru

У Владимирской иконы не одна памятная дата, а сразу несколько, и различить их несложно, зная, какому чуду посвящён праздник. Торжество 6 июля установлено в честь избавления от хана Ахмата в 1480 году, того самого стояния на реке Угре, а о главных правилах на этот день подробно рассказывал Life.ru. Праздник 8 сентября, Сретение иконы, вспоминает более раннее событие: отступление войск Тамерлана в 1395 году после встречи святыни москвичами у стен города.

Обе даты отмечают не рождение или обретение образа, а конкретное чудесное избавление, поэтому в церковном календаре это два самостоятельных торжества со своими молитвами, богослужебными текстами и традициями почитания. Народные приметы вообще плотно привязаны к церковному календарю: по ним издавна судили об урожае, будущих свадьбах и погоде на ближайшие недели, а традиции почитания в такие дни передавались из поколения в поколение практически без изменений.

Частые вопросы о Владимирской иконе Божией Матери

Частые вопросы о Владимирской иконе Божией Матери. Фото © Life.ru

Читателей Life.ru чаще всего интересуют не богословские тонкости, а конкретные и практические детали. Собрали короткие ответы на самые частые вопросы. Почему икону называют именно «Владимирской»? По названию города Владимира, куда образ перенесли в 1155 году и где он оставался несколько веков, пока его не перевезли в Москву.

По названию города Владимира, куда образ перенесли в 1155 году и где он оставался несколько веков, пока его не перевезли в Москву. Сколько раз в году чтят Владимирскую икону? Три раза: 3 июня (в память о спасении Москвы от нашествия татар под предводительством хана Махмет-Гирея в 1521 году), 6 июля и 8 сентября — каждая дата установлена в честь отдельного исторического события.

Три раза: 3 июня (в память о спасении Москвы от нашествия татар под предводительством хана Махмет-Гирея в 1521 году), 6 июля и 8 сентября — каждая дата установлена в честь отдельного исторического события. Где сейчас можно увидеть подлинник? В московском храме Христа Спасителя, куда икону передала Третьяковская галерея весной 2026 года.

А тем, кто хочет разобраться подробнее в традициях осеннего праздника, советуем заглянуть в материал о том, что можно и чего нельзя делать в день Сретения иконы 8 сентября.

Владимирская икона прошла путь длиной почти в девять веков: из Константинополя в Киев, оттуда во Владимир, а затем в Москву, где и осталась главной заступницей столицы. За это время она пережила ханские набеги, революцию и десятилетия музейного хранения, а теперь снова стоит там, где перед ней можно молиться, а не просто рассматривать через музейное стекло. Три памятные даты в году напоминают: у каждой святыни своя история, и у этой она получилась длиннее и драматичнее, чем у большинства. Ранее Life.ru рассказывал историю иконы «Неопалимая Купина» и в чём помогает, а также привёл тексты молитв к ней.

Авторы Сергей Трофимов