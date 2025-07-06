День Владимирской иконы Божией Матери: Батюшка рассказал про главные правила на 6 июля

6 июля православные христиане отмечают один из самых значимых церковных праздников — День Владимирской иконы Божией Матери. Эта святыня занимает особое место в сердцах верующих: с ней связано множество чудесных событий и молитвенных обращений, а её образ почитается как защитница и заступница Русской земли.

В этом году торжество совпадает с воскресным днём, что придаёт празднику особое значение. Как отметил иерей Андрей Постернак, декан историко-филологического факультета ПСТГУ, «воскресенье — это всегда день особого духовного внимания, и когда оно совпадает с таким праздником, это не просто совпадение, а знак».

Отец Андрей напомнил, что именно Владимирская икона, по преданию, помогла спасти Москву от нашествия хана Ахмата в конце XV века. «Образ иконы Божьей Матери Владимирской, который, по преданию, пришёл к нам из Византии, из древнейших времён, особенно почитался в русском народе. 6 июля мы вспоминаем дату, когда в конце XV века Москва и вся наша страна были избавлены от страшного нашествия хана Ахмата, который мог бы разорить город. Но этого не произошло, потому что по заступничеству Божией Матери эта беда была отведена», — подчеркнул иерей.

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По словам священника, к Божией Матери и Её иконам верующие традиционно обращаются в минуты особой душевной скорби, с мольбой о помощи и поддержке. Он объяснил, что Божия Матерь имеет особое дерзновение перед Сыном Своим и может передать Ему наши молитвы.

К Божией Матери и к Её иконам мы часто обращаемся именно в минуты особой душевной скорби, когда существуют какие-то проблемы, когда мы просим у Бога поддержки и помощи. И знаем, что Божья Матерь имеет особое дерзновение перед Своим Сыном и может наши мольбы Ему передать. Поэтому всегда на Руси, в России и в современной России иконы Божией Матери особым образом чтутся, их даже больше, чем дней в году. Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей