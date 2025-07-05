Не покупайте это летом: 5 вещей, которые сильно подешевеют уже с первого сентября

Лето — пора отпусков, отдыха, жары, пляжей, дачных приключений... А ещё — жёсткий период, когда многие сферы экономики находятся в стагнации. И это вполне понятно. Трудно не стагнировать под палящим солнцем при температуре 38. Судя по всему, где-нибудь в Аргентине экономика прямо сейчас, наоборот, «на движе», ведь в этой стране в июле — самый пик зимы. Но в России вас удивит, что именно летом лучше не покупать, чтобы сохранить деньги.

Продукция Apple

Техника Apple — такая манящая и такая обманчивая... Люди влезают в долги ради неё. Всё ещё не повод переходить на Android. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kovop

Android ни при чём, но покупка техники Apple летом 2025 года — так себе инвестиция. Дело в том, что компания Стива Джобса презентует новые модели и линейки товаров строго осенью. А именно — 9 сентября. Именно на этот день в 2025 году запланирован премьерный показ нового телефона от компании с надкусанным яблоком на логотипе. Если вы сейчас купите Iphone 16, то прогадаете, потому что уже 9 сентября выйдет Iphone 17 и цены на Iphone 16 просто рухнут. Ждите 9 сентября — таким образом шестнадцатый айфон обойдётся вам дешевле.

Автомобили

Лучше не покупать автомобили летом, и это никак не связано с техникой Apple. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Глобальная экономика, судя по всему, функционирует как школа. Абсолютно все важные вещи в ней планируются на осень. Например, презентации новых моделей автомобилей, которые поступят в продажу уже в следующем, 2026 году. Это важная деталь: всю осень дилеры будут ликвидировать то, что осталось на складах в 2025 году. То, что для нас — новая молодая «ласточка», для них — «корыто». Особенно это касается китайских автомобилей, потому что больше половины нашего рынка составляют именно они. Цены прошлогодних Chery и Haval могут упасть осенью на 5-10%. А на рынке авто с пробегом — на 7-12%, потому что продавцам тоже надо избавляться от своего товара перед зимним сезоном. Вследствие этого с перекупщиками легче сторговаться.

Недвижимость

Недвижимость. «Недвижка». «Недвига». «Недвижечка». Во многих странах о наших комфортных квартирах могут только мечтать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pukhov K

Летом рынок недвижимости находится в стагнации. Это уже даже не сезонный тренд, а экономическая константа. Летом никому не хочется продавать свои квартиры, общаться с душными риелторами, сидеть часами в банке... Поэтому цены на недвижимость застывают на старом, невыгодном уровне. Увы, все купившие летом квартиру, могли бы приобрести её дешевле, если бы подождали до осени. Осенью владельцы недвижимости как раз возвращаются из отпусков и с дач и начинают судорожно искать способы побыстрее «сплавить» свой дорогой товар. Поэтому осенью цены упадут. Можем назвать и конкретный месяц — октябрь. Это связано с Банком России, он снизит ключевую ставку до 16-17%.

Сумки, чемоданы и туристическое снаряжение

Покупать чемодан летом — это невыгодно. Покупать чемодан осенью — это мудро. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Akimov Igor

Так как лето — пора путешествий, логично, что всякие «причиндалы» для путешествий летом становятся дороже. Чемодан, сумка, спальник, палатка, туристический рюкзак — с июня по август всё это брать невыгодно. Повышение цен летом как раз рассчитано на людей, которые откладывают всё до последнего момента. Мудрецы начинают закупаться пенками и спальниками после 10 сентября. Это время, когда все окончательно возвращаются, тёплое время года потихоньку нас покидает и туристические принадлежности нужны только избранным.

Корпоративные ИТ-решения

Корпоративные ИТ-решения — лучше не переходите на новую CRM-систему до осени! Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Инвестиции в сферу IT — это довольно щекотливая тема, но и здесь летом наблюдается жесточайшая стагнация. Айтишники хотят в горы в Адыгею, им не нравится работать на жаре. Для тех, кого люди не так беспокоят, как дорогое оборудование: серверам летом тоже очень плохо. Поэтому летом в ИТ дорого всё: оборудование для дата-центров, серверные компоненты, CRM, ERP, BI-системы, облака, ИИ, даже просто услуги техподдержки. Соответственно, вся эта махина осенью начнёт массивно дешеветь. Кое-где дойдёт даже до 30% — в сфере ИИ, поскольку она пока только развивается, поэтому волатильна. SSD-накопители, серверные платформы, системы охлаждения, всё «железо» лучше покупать осенью. Внедрять новое ПО — тоже.

А вот что никогда просто так не дешевеет в сфере айти: Кибербезопасность. Она нужна всегда, потому что мошенники и хакеры, как правило, пашут без отпусков.

Специализированное ПО. Например, PLM-системы для управления всем циклом жизни продукта в промышленности.

Искусственный интеллект, который работает в медицине. На такие важные вещи спрос только растёт.