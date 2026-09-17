Молитва и акафист иконе «Неопалимая Купина»: тексты Оглавление Полный текст молитвы иконе «Неопалимая Купина» Акафист иконе «Неопалимая Купина» Кондак 1 Икос 1 Тропарь иконе «Неопалимая Купина»: полный текст FAQ: Life.ru отвечает на часто задаваемые вопросы Тексты молитвы и акафиста иконе «Неопалимая Купина» — защитнице от пожаров и бед. Полные тексты для чтения дома и перед иконой — в материале Life.ru. Праздник иконы «Неопалимая Купина»: о чём молятся Богородице в этот день? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

17 сентября православные верующие чествуют икону Божией Матери «Неопалимая Купина». Перед образом молятся о защите дома от пожара, молнии и других бед. Life.ru опубликовал полные тексты молитвы, акафиста и тропаря, которые можно читать перед святыней и дома в этот день. А о том, почему образ получил такое название, что означает пылающий и не сгорающий куст и как появилась икона, мы рассказывали в отдельном материале.

Полный текст молитвы иконе «Неопалимая Купина»

Полный текст молитвы иконе «Неопалимая Купина»: как и о чём молиться богородице 17 сентября?Фото © Life.ru

О, Пресвятая и Преблагословенная Мати сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже дивная и преславная чудеса содевающи, от огненнаго запаления и молниеноснаго грома жилища наша спасаеши, недужныя исцеляеши и всяко благое прошение наше во благо исполняеши.

Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступнице, сподоби ны, немощныя и грешныя, Твоего Матерняго участия и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея богохранимую страну нашу, власти и воинство ея, Церковь Святую, храм сей или обитель сию и вся ны, припадающия к Тебе с верою и любовию и умиленно просящия со слезами Твоего заступления.

Ей, Госпоже Всемилостивая, умилосердися на нас, обуреваемых грехми многими и не имущих дерзновения ко Христу Богу просити Его о помиловании и прощении, но Тебе предлагаем к Нему на умоление, Матерь Его по плоти. Ты же, Всеблагая, простри к Нему богоприемнеи руце Твои и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи нам прощения прегрешений наших, благочестиваго мирнаго жития, благия христианския кончины и добраго ответа на Страшнем Суде Его.

В час же грознаго посещения Божия, егда огнем возгораются домы наша или молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение, да спасаеми всесильными Твоими ко Господу молитвами, временнаго наказания Божия зде избегнем и вечное блаженство райское тамо унаследуем, и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепое имя покланяемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие во веки веков. Аминь.

Акафист иконе «Неопалимая Купина»

Текст акафиста иконе «Неопалимая Купина»: как правильно читать акафист и о чём просить? Фото © Life.ru

Акафист — это особое православное молитвенное песнопение в честь Иисуса Христа, Богородицы или святого. Само слово происходит от греческого и означает «неседальный», то есть молитва, которую традиционно читают стоя. В отличие от короткой молитвы, акафист представляет собой длинное обращение с прославлением святого или Богородицы, благодарностью и просьбами о помощи. Акафист «Неопалимой Купине» читают, прося о защите от пожаров, молний, бедствий и других опасностей.

Кондак 1

Взбра́нной Воеводе, Пречистой и Богообра́дованней Деве Богородице, огнезра́чныя иконы Своея́ явле́нием обрадовавшей Церковь Христову и ею от огненнаго запале́ния защищающей верныя, похвальное возглаша́ем пение, Ты же, о Богомати, Купина́ Неопали́мая нами именуемая, яко иму́щая державу непобедимую и милосердие многое, ускори́ на помощь к нам, требующим Твоего заступления, и от всяких бед свободи́ зовущих Ти: Радуйся, Благодатная, Купина́ Неопали́мая, огненнаго запале́ния нас избавляющая.

Икос 1

Ангелов Царице и всея́ твари Владычице Госпоже́ Богородице, от ангельских лико́в горе́ приемлющая хвалебное пение, сподо́би и нас, земных и пе́рстных, возноси́ти к Тебе гла́сы хвалы́ благодарения за премногую милость Твою к роду человеческому. И аще недостойны есмы́ пети Тя по достоянию, оба́че Ты, яко Блага́я, не возгнуша́йся наших недовле́ющих похвал, и яко Сын Твой две ле́пте вдови́цы милостивно прия́т, та́ко любоблагоутробно услыши нас, со умилением Тебе вопиющих: Радуйся, Огнь Божества во чреве Твоем неопа́льно носившая; радуйся, Спасителя падшему человечеству ро́ждшая. Радуйся, силу а́дову пречистым рождеством Твоим упраздни́вшая; радуйся, Адама и Еву древняго прокля́тия свободи́вшая. Радуйся, вочелове́чению Единаго от Троицы непорочно послужившая; радуйся, Творца небесе́ и земли́ безсе́менно воплотившая. Радуйся, Благодатная, Купина́ Неопали́мая, огненнаго запаления нас избавляющая.

Акафист состоит из 13 кондаков и 12 икосов. В икосах обычно звучат обращения «Радуйся», а после каждого следует повторяющийся припев. Последний, 13-й кондак, читают трижды, затем повторяют первый икос и первый кондак. А полный текст акафиста «Неопалимой Купине» можно прочитать на официальном сайте «Азбука веры»

Тропарь иконе «Неопалимая Купина»: полный текст

Тропарь иконе «Неопалимая Купина»: полный текст, как и когда читать. Фото © Life.ru

Иже во огни купины неопалимыя, древле Моисеем виденныя, тайну воплощения Своего от неискусобрачныя Девы Марии Прообразовавый, Той и ныне, яко чудес Творец и всея твари Создатель, икону Ея святую чудесы многими прослави, даровав ю верным во исцеление недугом и в защищение от огненнаго запаления. Сего ради вопием Преблагословенней: надеждо христиан, от лютых бед, огня и грома избави на Тя уповающия и спаси души наша, яко милосерда.

FAQ: Life.ru отвечает на часто задаваемые вопросы

Церковный календарь на 17 сентября: праздник иконы «Неопалимая Купина». Фото © Life.ru

Когда читают молитву иконе «Неопалимая Купина»? К Богородице перед образом «Неопалимая Купина» обращаются с просьбами о защите дома и близких от пожаров, молний и других бедствий. Молитву также читают во время болезни, в трудных жизненных обстоятельствах и 17 сентября, когда Православная церковь совершает празднование в честь иконы. Молиться можно и в другие дни, когда человек чувствует такую потребность.

Можно ли читать акафист «Неопалимая Купина» дома? Акафист можно читать дома перед иконой или без неё. Для домашней молитвы не обязательно ждать церковного праздника или особого времени. Главное — читать текст внимательно и не относиться к молитве как к магическому оберегу. Если возникают вопросы о регулярном чтении акафиста или личном молитвенном правиле, их лучше обсудить со священником.

О других важных событиях православного календаря читайте в свежем материале Life.ru «Новый год без ёлки и шампанского: Почему у православных он наступает 14 сентября». Там мы рассказали о церковном новолетии и начале нового круга богослужений.

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Авторы Софья Кузнецова