Усекновение главы Иоанна Предтечи 2026: что можно и нельзя делать 11 сентября Оглавление Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2026 году Кто такой Иоанн Предтеча и почему его называют Крестителем За что Иоанну Предтече отрубили голову Почему смерть Иоанна Крестителя называется праздником Что можно делать 11 сентября в Усекновение главы Иоанна Предтечи Что нельзя делать 11 сентября 2026 года по церковным правилам Можно ли пользоваться ножом 11 сентября Можно ли работать и убираться 11 сентября Что можно есть 11 сентября 2026 года Можно ли пить алкоголь 11 сентября Почему 11 сентября поминают православных воинов Иван Головосек: народные традиции 11 сентября Что стало с главой Иоанна Предтечи после казни Как Усекновение Иоанна Предтечи связано с Явлением Христа в Элисте Главное об Усекновении главы Иоанна Предтечи Частые вопросы Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2026 года: история праздника, строгий пост, что можно и нельзя делать, народные приметы, Головосек и День трезвости. 11188 11188 Усекновение главы Иоанна Предтечи православные ежегодно отмечают 11 сентября. В этот день Церковь вспоминает мученическую смерть пророка, крестившего Иисуса Христа в Иордане. Фото © Wikipedia © Life.ru

11 сентября 2026 года православные верующие отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — день памяти мученической смерти святого, крестившего Иисуса Христа. В 2026 году дата выпадает на пятницу. Церковь устанавливает в этот день пост, а после литургии совершается молебен о людях, страдающих от алкогольной зависимости.

Вокруг 11 сентября за столетия появилось множество народных запретов: якобы нельзя брать в руки нож, резать круглые овощи, есть яблоки и арбузы или заниматься домашней работой. Большинство таких правил к православному вероучению отношения не имеет. Разбираемся, что действительно важно сделать в Усекновение главы Иоанна Предтечи, а чего бояться не стоит.

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2026 году

Усекновение главы Иоанна Предтечи ежегодно отмечают 11 сентября по новому стилю, что соответствует 29 августа по юлианскому календарю.

В 2026 году 11 сентября приходится на пятницу. Дата праздника не меняется в зависимости от Пасхи.

Полное церковное название дня — Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Это великий недвунадесятый праздник: он особо почитается Церковью, но не входит в число 12 главных, или двунадесятых, праздников. А все другие церковные праздники сентябрь 2026: календарь по дням, постам и традициям — ищите в отдельном материале Life.ru.

Кто такой Иоанн Предтеча и почему его называют Крестителем

Иоанн Предтеча — один из главных персонажей Нового Завета. Его называют Предтечей, то есть предшественником Христа: согласно Евангелию, он проповедовал покаяние и готовил людей к приходу Мессии.

Рождество Иоанна Предтечи на старинной русской иконе. Согласно Евангелию от Луки, его родителями были священник Захария и праведная Елисавета, а родился будущий Креститель примерно за полгода до Иисуса Христа. Фото © Wikipedia / Jackturner3

Именно Иоанн крестил Иисуса Христа в реке Иордан, поэтому святого также называют Иоанном Крестителем.

Иоанн вёл аскетическую жизнь, проповедовал и открыто обличал несправедливость и нарушение нравственного закона — в том числе действия правителя Галилеи Ирода Антипы.

За что Иоанну Предтече отрубили голову

«Усекновение главы Иоанна Крестителя» Караваджо, 1608 год. Художник изобразил момент казни пророка по приказу Ирода Антипы; сегодня полотно находится в соборе Святого Иоанна в Валлетте на Мальте. Фото © Wikipedia / Caravaggio

История мученической смерти Иоанна Крестителя описана в Евангелиях от Матфея и Марка.

Ирод Антипа заключил пророка в темницу после того, как Иоанн осуждал его отношения с Иродиадой, прежде бывшей женой его брата.

Во время пира дочь Иродиады исполнила танец, который так понравился Ироду, что тот поклялся исполнить её желание. По совету матери девушка потребовала принести ей голову Иоанна Крестителя на блюде.

Ирод опечалился, но из-за данной перед гостями клятвы приказал казнить пророка.

Любопытная деталь: непосредственно в Евангелиях девушка не названа по имени. Имя Саломея известно из других древних источников и позднейшей традиции.

Почему смерть Иоанна Крестителя называется праздником

Слово «праздник» здесь не означает веселья.

Для Церкви Усекновение главы Иоанна Предтечи — день памяти человека, который не отказался от своих убеждений даже перед лицом смерти. Верующие вспоминают его мученический подвиг и верность Богу.

Поэтому богослужение в этот день торжественное, однако сама атмосфера даты остаётся скорбной. С этим связан и установленный Церковью пост.

Что можно делать 11 сентября в Усекновение главы Иоанна Предтечи

В Усекновение главы Иоанна Предтечи верующие приходят на литургию и молятся святому. Смысл дня — не в бытовых запретах, а в памяти о мученичестве пророка, посте и воздержании. Фото © Life.ru

Главное содержание дня для православного человека связано не с бытовыми запретами, а с молитвой и памятью об Иоанне Крестителе.

11 сентября верующие могут:

посетить литургию;

помолиться Иоанну Предтече;

соблюдать установленный пост;

читать Евангелие;

заниматься благотворительностью и помогать другим;

воздержаться от алкоголя;

провести день без ссор, излишеств и шумных застолий.

Верующие также могут посетить всенощное бдение накануне праздника — вечером 10 сентября.

Что нельзя делать 11 сентября 2026 года по церковным правилам

Главное реальное ограничение этого дня — пост.

Православным, которые его соблюдают, предписывается отказаться от скоромной пищи. Также смысл дня плохо сочетается с пьянством, чрезмерными развлечениями, скандалами и шумными застольями.

При этом у Церкви нет специального запрета работать, готовить еду, убирать квартиру, пользоваться ножом или резать овощи только потому, что 11 сентября вспоминают усекновение главы Иоанна.

Это принципиальное отличие церковной традиции от многочисленных народных поверий.

Работать в саду, копать землю и пользоваться ножом 11 сентября Церковь не запрещает. Представления о том, что в Усекновение нельзя брать в руки острые предметы или заниматься домашними делами, относятся к народным суевериям, а не к церковным правилам. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Можно ли пользоваться ножом 11 сентября

Да. Прямого церковного запрета на ножи, ножницы и приготовление пищи нет. Представление связано с народными поверьями вокруг казни Иоанна Предтечи. Почему на Руси боялись ножей, круглых тарелок, яблок, помидоров и арбузов 11 сентября — Life.ru разобрал отдельно.

Можно ли работать и убираться 11 сентября

11 сентября — один из немногих дней вне многодневных постов, когда Церковь устанавливает отдельный пост в память о гибели Иоанна Крестителя. В 2026 году Усекновение выпадает на пятницу. Фото © Life.ru

Специального церковного запрета на работу нет.

Если человеку необходимо выйти на работу, приготовить еду, убрать квартиру, помыть посуду или выполнить другие обычные обязанности, нарушением праздника это само по себе не считается.

Смысл рекомендации отложить необязательную суету в церковный праздник заключается в том, чтобы оставить время для богослужения и молитвы, а не в магическом запрете на физический труд.

Поэтому старое народное правило «поработаешь 11 сентября — случится беда» к церковному учению отношения не имеет.

Что можно есть 11 сентября 2026 года

На Усекновение главы Иоанна Предтечи установлен однодневный пост. Он соблюдается даже тогда, когда праздник приходится не на обычный постный период.

Из рациона исключают:

мясо;

молочные продукты;

яйца;

рыбу.

В православных календарях на 11 сентября 2026 года указывается постная растительная пища. Конкретная строгость поста для мирян может зависеть от состояния здоровья и других обстоятельств.

Сам пост установлен не из-за народных поверий о форме продуктов, а как выражение скорби и напоминание о воздержании.

Можно ли пить алкоголь 11 сентября

11 сентября в России также отмечается Всероссийский день трезвости.

История этой даты тесно связана с Усекновением главы Иоанна Предтечи. Впервые День трезвости был установлен Святейшим синодом в 1913 году. В 2014 году Священный синод Русской православной церкви восстановил его ежегодное празднование.

После литургии в храмах в этот день совершается молебен о людях, страдающих от алкогольной зависимости.

Поэтому употребление алкоголя особенно противоречит смыслу этого дня.

В 2026 году в ряде российских регионов 11 сентября дополнительно ограничена розничная продажа алкоголя.

Почему 11 сентября поминают православных воинов

С Усекновением главы Иоанна Предтечи связана ещё одна российская традиция — память о погибших православных воинах.

Такое поминовение было установлено в Российской империи в XVIII веке. В этот день традиционно вспоминали воинов, погибших на поле боя за веру и Отечество.

Связь с праздником символическая: Иоанн Предтеча также принял смерть, не отказавшись от истины.

Иван Головосек: народные традиции 11 сентября

В народном календаре 11 сентября получило сразу несколько названий. Самые известные — Иван Головосек и Иван Постный.

К этой дате крестьяне привязывали наступление осени, изменения погоды, отлёт птиц и окончание части полевых работ.

Отсюда появились многочисленные приметы:

журавли улетают — холода могут прийти рано;

гром 11 сентября связывали с тёплой осенью;

долго остающиеся скворцы считались предвестниками сухой осени.

Это именно народные приметы, а не положения православного календаря.

Что стало с главой Иоанна Предтечи после казни

Согласно церковному преданию, ученики Иоанна похоронили его тело в Севастии, а история главы святого сложилась отдельно.

Православная церковь отмечает также Первое и Второе обретение главы Иоанна Предтечи, а позднее — Третье обретение.

По современному российскому церковному календарю Первое и Второе обретение вспоминают 9 марта, а Третье — 7 июня. В високосные годы дата первого и второго обретения может сдвигаться на 8 марта.

Таким образом, Усекновение и Обретение главы Иоанна Предтечи — разные церковные события и разные дни календаря.

Как Усекновение Иоанна Предтечи связано с Явлением Христа в Элисте

Есть у 11 сентября и необычная страница российской церковной истории.

Согласно церковному преданию, 11 сентября 1946 года, именно во время богослужения в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, в храме в нынешней Элисте произошло событие, известное как Явление Христа Спасителя в Элисте.

Очевидцами церковные источники называют 26 человек. В 2026 году исполнилось 80 лет со дня этого события, а отдельное празднование Явления Христа в Элисте было установлено на 10 сентября.

Главное об Усекновении главы Иоанна Предтечи

Когда: 11 сентября 2026 года, пятница.

Что отмечают: память мученической смерти Иоанна Крестителя.

Есть ли пост: да, однодневный.

Можно ли есть мясо, молочное, яйца и рыбу: нет для соблюдающих пост.

Можно ли пользоваться ножом: да.

Можно ли резать круглые продукты: да.

Можно ли работать: да, церковного запрета на обычную работу нет.

Можно ли пить алкоголь: день связан с церковным и Всероссийским днём трезвости, поэтому от спиртного принято воздерживаться.

Как называют в народе: Иван Головосек, Иван Постный.

Частые вопросы

Какого числа Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2026 году?

Праздник отмечают 11 сентября 2026 года. В этом году дата выпадает на пятницу.

Почему Иоанну Предтече отрубили голову?

Иоанн обличал правителя Галилеи Ирода Антипу за его отношения с Иродиадой. Во время пира дочь Иродиады по совету матери потребовала голову пророка, и Ирод приказал исполнить её просьбу.

Что нельзя есть 11 сентября?

Соблюдающие пост отказываются от мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы.

Можно ли 11 сентября пользоваться ножом?

Да. Церковь не запрещает пользоваться ножами, ножницами и другими режущими предметами. Этот запрет относится к народным поверьям.

Почему нельзя есть круглое на Головосек?

Так считали в народной традиции из-за символического сходства круглой пищи с головой. Церковь такого запрета не устанавливает.

Можно ли работать на Усекновение главы Иоанна Предтечи?

Да. Специального запрета на работу и домашние дела нет. Верующим рекомендуется по возможности оставить время для богослужения и молитвы.

Почему 11 сентября — День трезвости?

День трезвости исторически приурочен к Усекновению главы Иоанна Предтечи. Общецерковное празднование было восстановлено Священным синодом РПЦ в 2014 году.