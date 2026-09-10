Явление Христа в Элисте: что увидели 26 человек в храме в 1946 году

11 сентября 1946 года прихожане Крестовоздвиженской церкви заявили, что увидели Христа. Разбираем историю «Элистинского чуда», иконы и нового празднования 10 сентября.

В Калмыкии 10 сентября 2026 года отмечают 80-летие события, которое в православной традиции называют Явлением Христа Спасителя в Элисте или Элистинским чудом. Согласно церковным свидетельствам, в 1946 году во время литургии священник и прихожане увидели Христа в священническом облачении. Очевидцами называют 26 человек. Life.ru рассказывает, что известно об этой истории, почему её годовщина на самом деле приходится на 11 сентября, откуда появилась знаменитая икона и какие свидетельства события сохранились до наших дней.

Что произошло в Элисте 11 сентября 1946 года

Событие, которое сегодня называют Явлением Христа Спасителя в Элисте, произошло 11 сентября 1946 года в Крестовоздвиженской церкви. По церковному рассказу, это случилось во время Божественной литургии в день Усекновения главы Иоанна Предтечи. В храме читали соответствующий этому дню отрывок из Евангелия от Марка.

Согласно сохранившимся воспоминаниям, молившиеся увидели Христа в сиянии. Спаситель предстал в священническом облачении: поверх хитона и гиматия была епитрахиль, на поднятых в благословении руках — поручи. Рядом очевидцы описывали главу Иоанна Крестителя.

Позднейшие церковные и региональные источники говорят о 26 очевидцах — священнике и прихожанах. В 2026 году историк Сергей Белоусов сообщил, что ему удалось установить и имя служившего тогда настоятеля. Им был 71-летний священник Владимир Котелевский.

Явление Христа молящимся в Элисте в 1946 году в изображении, созданном по мотивам церковного предания. Фрагмент иконописконого образа © Всемирный Русский Народный Собор

Почему в 1946 году Элиста на самом деле называлась Степным

У истории есть деталь, которую многие пересказы упускают. В сентябре 1946 года города с официальным названием Элиста на карте СССР не было.

После депортации калмыцкого народа и упразднения Калмыцкой АССР в 1944 году Элисту переименовали в Степной. Прежнее название городу вернули позднее. Тем не менее в церковной памяти событие сохранилось именно как Явление Христа в Элисте, а посвящённый ему образ получил название «Явление Господа Иисуса Христа молящимся во граде Элисте».

Сам исторический фон был крайне тяжёлым. Война закончилась всего годом ранее, регион переживал последствия разрушений и депортации калмыков, а засуха 1946 года стала частью тяжёлого послевоенного продовольственного кризиса. Именно поэтому верующие впоследствии воспринимали случившееся прежде всего как знак надежды.

Верующие в православном храме Калмыкии. История Явления Христа в Элисте сохранялась в памяти прихожан и их семей. Фото © Элистинская и Калмыцкая епархия / ВКонтакте

Кто такой Семён Бондаренко и как появилась икона Явления Христа

Ключевой фигурой этой истории стал прихожанин Семён Тимофеевич Бондаренко, живший в селе Троицком неподалёку от Элисты. Церковные источники называют его одним из очевидцев события.

После закрытия местного храма Бондаренко регулярно ходил на богослужения в Элисту пешком — около 20 километров в одну сторону. После явления прихожане решили сохранить память о нём в иконе и собрали для этого деньги.

По семейным воспоминаниям, Бондаренко отправился в Ставрополь искать иконописца. Расстояние составляло более 200 километров, и значительную часть дороги ему пришлось преодолеть пешком. Профессионального иконописца найти не удалось, поэтому образ написал художник по рассказу очевидца.

Икона «Явление Господа Иисуса Христа молящимся во граде Элисте», созданная по рассказам очевидцев. Изображение © Всемирный Русский Народный Собор

Весной 1947 года Бондаренко доставил готовое изображение обратно. Поэтому встречающееся в некоторых пересказах утверждение, что икона появилась ещё в 1946-м, лучше не использовать. Официальный сайт юбилейных мероприятий и Патриархия также датируют её возвращение в Элисту весной 1947 года.

Образ получил название «Явление Господа Иисуса Христа молящимся во граде Элисте» и сохранился до наших дней.

Где сейчас находится икона Явления Христа в Элисте

Историческая икона хранится в Крестовоздвиженской церкви Элисты, то есть в том самом храме, с которым церковная традиция связывает события 1946 года. Сегодня она является одной из наиболее почитаемых православных святынь Калмыкии.

Верующие почитают образ как чудотворный. С его возвращением из Ставрополя церковная и народная память связывает улучшение положения с продовольствием после тяжёлого голода.

Крестовоздвиженская церковь в Элисте, где хранится почитаемая икона Явления Христа. Фото © Элистинская и Калмыцкая епархия / ВКонтакте

Существуют ли документы, подтверждающие Элистинское чудо

Современных самому событию документов, которые независимо фиксировали бы явление Христа, исследователи пока не обнаружили.

По данным опубликованного в сентябре 2026 года исследования истории события, соответствующих записей не нашли ни в документах уполномоченных советской власти, ни в известных церковных бумагах того периода. Но рассказ сохранился прежде всего в памяти прихожан и их семей. Позднее эти свидетельства начали записывать краеведы и представители епархии. Факт существования церковного предания, почитаемой иконы и рассказов очевидцев сомнений не вызывает.

Почему Явление Христа празднуют 10 сентября, если оно произошло 11-го

На первый взгляд здесь возникает противоречие: исторической датой считается 11 сентября 1946 года, а юбилейные мероприятия проходят 10 сентября.

Причина проста. На 11 сентября в православном календаре уже приходится Усекновение главы Иоанна Предтечи — день, во время богослужения в честь которого, согласно церковному преданию, и произошло явление.

В 2026 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил 10 сентября как отдельную дату празднования Явления Христа Спасителя в Элисте. Таким образом память об элистинском событии не совпадает с богослужением Усекновения. В церковных материалах также сообщается о намерении внести новое празднование в календарь.

А все церковные праздники сентябрь 2026: календарь по дням, постам и традициям — ищите в отдельном материале Life.ru.

Как в Элисте отмечают 80-летие Явления Христа в 2026 году

Основные юбилейные мероприятия запланированы на 9 и 10 сентября 2026 года. В программу вошли богослужения, выставки, крестный ход, встречи, посвящённые истории православия в Калмыкии, и культурные события. Утром 10 сентября программа предусматривала Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе и крестный ход. Вечером на площади Победы и в Государственном концертном зале запланированы концерты.

9 сентября в Элисте также состоялась премьера документального фильма телеканала «Спас» «Элистинское чудо», посвящённого событиям 1946 года и их свидетелям.

Незадолго до юбилея останки Семёна Бондаренко и его супруги Марии перезахоронили рядом с Крестовоздвиженской церковью, а в августе икона Явления Христа прошла по районам Калмыкии.

Молитва у могил Семёна и Марии Бондаренко, чьи останки в 2026 году перенесли к Крестовоздвиженской церкви в Элисте. Фото © Элистинская и Калмыцкая епархия / ВКонтакте

Что известно о Явлении Христа в Элисте: главное

Согласно церковному преданию, Явление Христа произошло 11 сентября 1946 года во время литургии в Крестовоздвиженской церкви нынешней Элисты. Очевидцами называют 26 человек. Один из них, Семён Бондаренко, впоследствии заказал в Ставрополе посвящённую событию икону и весной 1947 года доставил её в город.

Икона сохранилась и почитается верующими до сих пор. При этом письменных документов 1946 года, независимо подтверждающих само явление, исследователи не обнаружили: история известна прежде всего из церковной традиции и позднее записанных воспоминаний.

В 2026 году, когда событию исполнилось 80 лет, Патриарх Кирилл благословил отмечать его 10 сентября — за день до Усекновения главы Иоанна Предтечи.

FAQ

Когда произошло Явление Христа в Элисте?

Согласно церковным свидетельствам, событие произошло 11 сентября 1946 года в Крестовоздвиженской церкви во время Божественной литургии.

Сколько человек видели Христа в Элисте?

В церковных и региональных источниках говорится о 26 свидетелях, среди которых были священник и прихожане.

Почему праздник Явления Христа в Элисте отмечают 10 сентября?

Патриарх Кирилл благословил празднование 10 сентября, поскольку 11 сентября православная церковь отмечает Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Где находится икона Явления Христа в Элисте?

Исторический образ «Явление Господа Иисуса Христа молящимся во граде Элисте» находится в Крестовоздвиженской церкви Элисты.

Есть ли исторические доказательства Явления Христа?