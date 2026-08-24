Церковные праздники сентябрь 2026: календарь по дням, постам и традициям Оглавление Календарь православных праздников на сентябрь 2026 года 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи 14 сентября — Церковное новолетие (начало индикта) 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы 27 сентября — Воздвижение Креста Господня Поминовение усопших в сентябре 2026 года Именины в сентябре 2026 г. Что нельзя делать в церковные праздники сентября 2026 года? Церковные праздники сентября 2026: Усекновение главы Иоанна Предтечи, церковное новолетие, Рождество Богородицы, Воздвижение Креста. 24 августа, 07:26 Православные праздники в сентябре 2026. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Осень для православных христиан начинается с очень важных праздников, среди которых все священные и почитаемые Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня. Успенский пост и Life.ru, уже по традиции, начали составление православного календаря с сентября — месяца, который открывает новый церковный год и приносит сразу два двудесятых праздника. Разбираем вместе с вами главную дату месяца.

Календарь православных праздников на сентябрь 2026 года

Календарь православных праздников в сентябре 2026. Инфографика ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главными и одними из самых важных праздников в жизни православных христиан в сентябре выделяют Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября; Церковное новолетие (начало индикта) — 14 сентября; Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября и Воздвижение Креста Господня — 27 сентября. Эти даты связаны с ключевыми моментами в истории религии — от мученической гибели пророка, до старта нового цикла.

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи

Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечают в 2026 году 11 сентября. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первом важной датой сентября является 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Церковь установила этот день, чтобы помнить мученическую кончину пророка. Иоанн Предтеча был последним пророком Ветхого Завета, он предсказал пришествие Христа и крестил Его в Иордане. В церковной традиции это не “праздничная” дата, а день строгой памяти и поста. Он подчёркивает подвиг пророка, который не побоялся говорить правду сильным мира сего даже перед лицом смерти.

Строгий пост велит верующим воздержаться от мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц и алкоголя. В храмах в этот день проходят особые богослужения, где во время литургии читают отрывок из Евангелия, а после верующие совершают крестные ходы. Многие молятся Иоанну Предтече о духовной стойкости, избавлении от страстей и трезвости разума. В некоторых приходах служат молебны о страждущих зависимостями.

14 сентября — Церковное новолетие (начало индикта)

Церковное новолетие (начало индикта) отмечают в 2026 году 14 сентября. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Церковное новолетие, приходящееся на 14 сентября, знаменует собой старт нового церковного года. Своё начало день берёт ещё в Римской империи. Индикт там — это 15-летний цикл, который использовали для хозяйственных целей, в том числе для налоговых переписей. Примерно в 462 году началом индикта стало 1 сентября, а позже (в 537 году) эту датировку сделали обязательной. Восточная христианская церковь переняла эту дату. В богослужебных книгах праздник так и называется: «Начало индикта, еже есть новаго лета». Однако из-за перевода летоисчисления на григорианский календарь после Октябрьской революции даты сместились, и с тех пор православная церковь отмечает Новолетие именно 14 сентября.

В этот день верующие просят у Бога благословения на предстоящий период, подводят итоги, благодарят за хорошее, просят прощения за неблаговидные поступки. Накануне совершается богослужение с чтением пророчества Исайи, после литургии служится благодарственный молебен. Также в этот день вспоминают преподобного Симеона Столпника.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рождество Пресвятой Богородицы — это двунадесятый праздник (один из 12 главных), и его ставят сразу после новолетия не просто так. С богословской точки зрения рождение Девы Марии — начало исполнения Божьего плана о спасении. Она становится тем звеном, через которое Христос приходит в мир. Из-за этого Рождество Богородицы символически считают первым большим праздником нового церковного года.

Накануне (20 сентября) — предпразднство, а с 22 по 25 сентября — попразднство. В этот день верующие молятся Богородице о семейном благополучии, женщины — о зачатии и рождении детей. Традиционно было принято приглашать родных и соседей, собираться за столом (в угощениях часто присутствовал овсяный хлеб как символ достатка), совершать добрые дела, помогая нуждающимся и подавая милостыню.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня

27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Воздвижение Креста Господня связано с возникновением Креста царицей Еленой в IV веке и с освящением храма Гроба Господня 13 сентября 335 года: уже на следующий день, 14 сентября (27 по новому стилю), началось чин воздвижения Креста, чтобы народ мог его видеть. Тем временем этот день закрепился как общецерковный праздник.

В храмах проходят особые богослужения: священник выносит Крест из алтаря и пять раз возводит его, обращаясь к четырем сторонам света и снова на восток. Верующие поклоняются святыне. В память об искупительной жертве Христа в этот день также соблюдается строгий пост: проверяют пищу животного происхождения, но разрешается горячая пища с растительным маслом.

Поминовение усопших в сентябре 2026 года

Общецерковных родительских суббот в сентябре 2026 года нет. Инфографика ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Общецерковных родительских суббот в сентябре 2026 года нет. То есть отдельного дня всеобщего поминовения, подобного Троицкой родительской субботе или Дмитриевской субботе, в этом месяце нет. Но так или иначе вы всегда можете помолиться об усопших дома и в храме: подавать записки на литургию, заказывать панихиду, посещать кладбище без суеверий и излишних обрядов. Суббота традиционно считается удобным днём для молитвенной памяти о родных, но конкретный порядок лучше уточнять в своём приходе.

Именины в сентябре 2026 г.

В сентябре 2026-го именины отмечают многие православные христиане. Для удобства мы составили подробную таблицу наиболее распространённых имён и дат, которые чаще всего встречаются в святцах. Если имя имеет несколько дней памяти, день ангела обычно выбирают по местному дню памяти святого после даты рождения или по благословению духовника.

Именины в сентябре 2026. Инфографика ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Иван — 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28 сентября

Александр — 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26 сентября

Николай — 1, 5, 6, 12, 15, 17, 20, 23, 24, 26 сентября

Михаил — 4, 9, 12, 13, 17, 18, 20 сентября

Дмитрий — 8, 9, 10, 22, 23, 24, 28 сентября

Андрей — 1, 19, 20, 23 сентября

Павел — 3, 5, 12, 15, 23, 26, 30 сентября

Владимир — 2, 3, 7, 9, 13, 15, 16 сентября

Сергей — 10, 22, 24, 29 сентября

Пётр — 6, 12, 16, 17, 23, 24, 26 сентября

Алексей — 4, 12, 18, 25, 29 сентября

Фёдор — 4, 10, 12, 17, 18 сентября

Что нельзя делать в церковные праздники сентября 2026 года?

Строгих запретов церковь не накладывает — бытовые дела в праздники не становятся греховными автоматически. В такие дни важно сосредоточиться на духовном и отложить тяжёлые мирские дела. В постные дни (11 и 27 сентября) стоит ограничить себя в еде, исключив из рациона мясо, рыбу, молочные продукты, яйца. Главный смысл любого праздника — в молитве, участии в богослужении, примирении с ближними и памяти о событии или святом. Так или иначе, есть пара рекомендаций, чего всё-таки нельзя делать в церковные праздники сентября 2026 года:

устраивать ссоры и выяснение отношений;

злоупотреблять алкоголем и превращать праздник только в застолье;

отказываться от помощи близким;

работать так, будто церковного дня не существует, если есть возможность выделить время для молитвы;

смешивать церковную традицию с суевериями и страхами.

Важно помнить: главное — не формальное соблюдение правил, а внутреннее стремление к молитве, доброте и духовному росту. Если по состоянию здоровья или другим обстоятельствам пост трудно соблюдать строго, стоит обсудить это с духовником. Также ничего страшного не будет, если вы ухаживаете за детьми, работаете по крайней необходимости или помогаете больным и пожилым.

Сентябрь — только начало нового церковного года. Полный список всех значимых дат смотрите в годовом обзоре православных праздников 2026 года, а календарь на другой месяц серии — Церковный календарь: август 2026.

Авторы Андрей Ананьев