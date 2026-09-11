Усекновение главы Иоанна Предтечи: можно ли есть круглые продукты и пользоваться ножом 11 сентября?

Каждый год 11 сентября Русская православная церковь отмечает Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В 2026 году дата приходится на пятницу, однако день недели ничего не меняет: пост установлен всегда. В народе праздник прозвали Иваном Головосеком и окружили пугающими запретами. Хозяйки прятали ножи, ломали хлеб руками и не подавали на стол ничего круглого. Но действительно ли этого требует Церковь? Life.ru рассказывает, как правильно провести одну из главных православных дат сентября 2026 года.

Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: что это за праздник?

Почему царь Ирод приказал казнить Иоанна Предтечу и принести голову пророка на блюде? Фото © Wikipedia / http://Ruicon.ru

Иоанн Предтеча считается последним ветхозаветным пророком и ближайшим предшественником Иисуса Христа. Он проповедовал покаяние, крестил людей в водах Иордана и первым открыто назвал Христа Мессией. Пророк не боялся говорить правду даже правителям. Иоанн обличал Ирода Антипу за связь с Иродиадой, женой его брата, поэтому правитель приказал заключить святого в темницу. Во время пира дочь Иродиады, которую традиционно называют Саломеей, угодила Ироду танцем. В присутствии гостей он поклялся исполнить любое её желание.

По совету матери девушка потребовала голову Иоанна Предтечи. Ирод опечалился, но не захотел нарушать необдуманную клятву перед гостями. Пророка казнили, а его голову принесли на блюде. Ученики Иоанна забрали тело и похоронили его. Несмотря на трагический смысл, Усекновение считается великим церковным праздником, хотя и не входит в число двунадесятых. Это день памяти человека, который остался верен истине даже перед лицом смерти.

Почему 11 сентября соблюдают строгий пост?

Пост 11 сентября 2026 года: Что за праздник и что нельзя есть в этот день? Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Усекновение главы Иоанна Предтечи — однодневный строгий пост, который соблюдают независимо от дня недели. Он выражает скорбь верующих о насильственной смерти пророка и одновременно напоминает, к чему могут привести пьянство, чревоугодие, тщеславие и необдуманные обещания. 11 сентября из рациона исключают: мясо и мясные продукты;

молоко, сыр и другую молочную пищу;

яйца;

рыбу и морепродукты;

алкоголь.

Можно есть крупы, бобовые, овощи, грибы, хлеб без скоромных ингредиентов, фрукты, ягоды и орехи. Таким образом, церковные ограничения связаны с составом пищи, а не с её цветом или формой. Однако помните, что пост не должен вредить здоровью. Детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, тяжело работающим и людям с заболеваниями меру воздержания лучше обсудить со священником и врачом. Духовный смысл дня важнее попытки любой ценой выдержать самый строгий рацион.

Можно ли есть круглые продукты 11 сентября 2026 года?

Что Церковь говорит о яблоках, помидорах, картофеле и капусте в день Усекновения 11 сентября 2026 года? Фото © Freepik

Несмотря на популярное мнение, 11 сентября можно есть яблоки, помидоры, картофель, лук, капусту, арбузы и любые другие круглые продукты, если они соответствуют постному рациону. Церковь никогда не запрещала пищу из-за её формы. Такое правило возникло в народной традиции, из-за того, что круглые плоды напоминали людям голову Иоанна Предтечи, а тарелки и блюда — поднос, на котором её принесли во время пира. В некоторых местностях избегали также красных продуктов и напитков, связывая их цвет с кровью пророка.

Однако на самом деле всё это относится к фольклорным представлениям, а не к христианскому вероучению. Съеденное яблоко, нарезанный помидор или суп в круглой тарелке не считаются грехом. Если человек по семейной традиции добровольно отказывается от таких продуктов, Церковь не запрещает этого, но превращать обычай в обязательное правило и пугать окружающих несчастьями не стоит. Подобное переплетение веры, земледельческих обычаев и древних страхов встречается во многих датах народного календаря. Ранее Life.ru рассказывал, какие дохристианские обряды сохранились на Руси после принятия христианства.

Что нельзя делать 11 сентября по церковным правилам?

Главные церковные запреты в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kzenon

Церковные предписания не превращают 11 сентября в день десятков бытовых табу. Верующим прежде всего следует отказаться от скоромной пищи, алкоголя, переедания и шумных застолий. Не соответствует смыслу праздника и поведение, связанное со злобой, унижением окружающих, сплетнями, сквернословием и конфликтами.

История Иоанна Предтечи особенно напоминает об опасности необдуманных клятв и обещаний, данных из гордости или желания произвести впечатление. Поэтому в этот день стоит внимательно относиться к своим словам и не ставить самолюбие выше совести. Гадания, заговоры и попытки защититься от несчастья с помощью ритуалов также противоречат церковному пониманию праздника. Христианину предлагают доверять Богу, а не форме тарелки, положению ножа или случайным приметам.

Церковь предлагает думать не о форме еды, а о содержании дня: соблюдать пост, отказаться от алкоголя, не поддаваться гневу и вспомнить человека, который не отрёкся от правды даже перед лицом смерти. Суеверия могут оставаться частью народной культуры, однако заменять ими веру не стоит. Кстати, церковные даты на Руси нередко обрастали необычными обычаями и пугающими приметами. Так, всего несколькими днями ранее отмечали Наталью Овсяницу — Life.ru рассказывал, почему 8 сентября нельзя было лениться, жаловаться на жизнь и отказывать гостям.