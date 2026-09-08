Лежать нельзя, жаловаться опасно: Главные традиции и запреты Натальи Овсяницы 8 сентября

В церковном календаре 8 сентября чтят память супругов — мучеников Адриана и Наталии Никомидийских, живших на рубеже III–IV веков. По преданию, Адриан служил при дворе императора Максимиана и был язычником, а его жена Наталия тайно исповедовала христианство. Увидев стойкость христиан, которых пытали за веру, Адриан сам уверовал, после чего был заключён в темницу и казнён. Наталия поддерживала мужа до последних минут его жизни, поэтому к святым супругам стали обращаться с молитвами о любви, верности и мире в семье. На Руси церковная дата соединилась с земледельческими обычаями. К началу сентября в одних местах приступали к уборке овса, а в других старались её закончить. Так Наталия стала Овсяницей, а её супруга в народе называли Адрианом Осенним или Толоконником.

Почему главным символом праздника стал овёс

Наталья Овсяница и Адриан Осенний: откуда появились названия народного праздника 8 сентября. Фото © azbyka.ru

Овёс для крестьянской семьи был не просто кашей на завтрак. Он кормил людей, помогал пережить зиму и давал силы лошадям, без которых было невозможно справиться с тяжёлой полевой работой. Поэтому урожай старались убрать вовремя: «К Наталье не выкосишь овёс — намотаешься до слёз». Первый или последний сноп торжественно приносили в дом, украшали и ставили в красном углу под иконами. Он считался «именинником» и должен был сохранить благополучие семьи до следующего урожая. Из свежего зерна мололи муку, пекли блины и оладьи, варили кашу и овсяный кисель. Отсюда появилась ещё одна поговорка: «Адриан толокно месил, а Наталья блины пекла».

Что нужно сделать 8 сентября на Наталью Овсяницу

Что нужно сделать на Наталью Овсяницу, чтобы привлечь удачу, деньги и благополучие в семью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Встать пораньше и заняться полезным делом. Натальин день был временем напряжённой уборки урожая, поэтому праздность вообще не приветствовалась. Предки верили, что тот, кто 8 сентября долго лежит в постели и отлынивает от работы, рискует провести год в нужде. Чтобы привлечь достаток, день советовали начинать рано и обязательно доводить начатое до конца.

Приготовить блюдо из овса. На стол подавали овсяные блины, кашу, кисель или дежень — толокно, разведённое молоком либо простоквашей. Считалось, что такая еда прибавляет сил, защищает дом от голода и обещает богатый урожай в следующем году. По одному из поверий, девушка могла приблизить свадьбу, если с утра угостит овсяными блинами понравившегося парня.

Накормить близких и гостей. После полевых работ семья собиралась за общим столом, угощала работников и благодарила тех, кто помогал с урожаем. Поэтому незваного гостя или странника старались не прогонять хотя бы без небольшого угощения. Скупость в день, посвящённый урожаю и достатку, считалась попыткой отвернуть от собственного дома благополучие.

Помириться с родными. Святым Адриану и Наталии молились о крепком браке, поэтому 8 сентября старались не выяснять отношения, не вспоминать старые обиды и не повышать голос на близких. Хорошей приметой считалось провести вечер с семьёй и спокойно обсудить всё, что прежде становилось причиной ссор.

Что нельзя делать 8 сентября: Главные запреты Натальи Овсяницы

Главные запреты Натальи Овсяницы: что 8 сентября может навлечь неприятности на всю семью

Лениться и откладывать дела. Главный запрет Натальи Овсяницы связан с бездельем. Считалось, что лень в разгар жатвы обернётся пустыми закромами, долгами и чередой неудач. Даже если полевых работ у современного человека нет, по народной логике день лучше посвятить давно отложенному делу.

Жаловаться на жизнь. Наши предки опасались, что жалобы на судьбу 8 сентября могут «закрепить» неприятности: чем больше человек сетует, тем больше поводов для уныния получит. Поэтому проблемы советовали не перечислять вслух, а искать способ хотя бы немного изменить положение.

Отказывать гостям и нуждающимся. Закрыть дверь перед гостем, странником или человеком, который просит о посильной помощи, считалось дурной приметой. По поверью, вместе с ним хозяин прогонял удачу, а за проявленную скупость мог сам вскоре оказаться в нужде. Однако речь шла именно о гостеприимстве и добром деле, а не об обязанности отдавать последнее или впускать в дом незнакомцев вопреки здравому смыслу.

Ссориться, ругаться и сплетничать. Любой конфликт в Натальин день мог, по поверьям, затянуться надолго. Особенно опасными считали размолвки между супругами и родственниками. Сквернословие, сплетни и злые пожелания тоже запрещались, так как люди боялись, что весь выплеснутый негатив вернётся к тому, кто его произнёс.

Переедать и выставлять богатство напоказ. Несмотря на праздничный стол, еда должна была оставаться простой и сытной. Чревоугодие и дорогие угощения ради хвастовства связывали с будущими финансовыми потерями. Поэтому главным блюдом становился скромный овёс — символ труда, запаса и разумной бережливости.

Обижать рябину. В это время также собирали рябину и калину, сушили ягоды, варили напитки и делали заготовки. Рябина считалась защитницей дома, поэтому её ветви запрещалось ломать без необходимости, а рядом с деревом — мусорить и топтать ягоды. Веточку с гроздьями могли повесить под крышей как оберег от бед и семейных ссор.

Народные приметы о погоде на 8 сентября

Народные приметы на 8 сентября: как по рябине, туману и инею предсказывали погоду. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Погоду на Руси предсказывали внимательным наблюдением за деревьями, птицами, туманом и первым инеем. На Наталью Овсяницу особенно присматривались к рябине и опятам — считалось, что они могут заранее рассказать, какой будет зима и придёт ли бабье лето. Вот какие приметы наши предки связывали с 8 сентября: Холодное утро — к ранней и морозной зиме

Иней на деревьях — к скорому похолоданию

Густой утренний туман — к возвращению тепла

Много рябины — к холодной зиме

Листья на берёзе и дубе ещё крепко держатся — к суровой зиме

В лесу много опят — бабьего лета уже не будет

Громкий стук дятла — к дождю