Их считали бесноватыми не зря: Почему рыжие действительно отличаются от всех остальных

Пожалуй, ни один цвет волос не окружён таким количеством легенд, как рыжий. Его обладателей называли вспыльчивыми, опасными, колдовскими и даже бесноватыми. Им приписывали способность предвидеть будущее, сглазить обидчика и одним появлением изменить чужую судьбу. Однако за яркой внешностью действительно скрываются особенности, которые теперь можно объяснить не только мистикой, но и генетикой. В Международный день рыжих, который отмечается 6 сентября, Life.ru решил разобраться, что делает этих людей особенными. Экстрасенс Дарья Миронова объяснила, почему на Руси их считали ведунами, а врач-дерматолог Марият Мухина рассказала, действительно ли рыжие хуже переносят боль и чаще сталкиваются с раком кожи.

Почему рыжих на Руси называли бесноватыми?

Почему на Руси рыжих людей боялись, называли бесноватыми и считали могущественными ведунами? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рыжий цвет ассоциируется с огнём — стихией одновременно согревающей и опасной. По словам экстрасенса, на Руси такой оттенок волос встречался нечасто, поэтому человек с яркой шевелюрой сразу казался окружающим необычным. Более того, среди ведунов действительно было немало рыжеволосых людей. Их знания пугали, а любое удачное предсказание только укрепляло веру окружающих в то, что перед ними человек, связанный с потусторонним миром. Чужую силу было проще объявить бесовской, чем попытаться понять. При этом образ колдовства на Руси был сложнее привычной картинки с остроконечной шляпой и метлой. Ранее Life.ru рассказывал, чем славянские ведьмы, русалки и упыри отличались от европейской нечисти.

Все, кто рождён рыжим, а не красится в этот цвет, обладают способностями. У них обострённая интуиция. Поэтому их и называли на Руси бесноватыми. Люди просто не понимали и не осознавали силу, которая в них живёт. Дарья Миронова Экстрасенс

Как продолжает эксперт, натуральный рыжий оттенок может быть своеобразной родовой меткой. Если среди предков были ведуны, целители или люди с особенно сильной интуицией, ребёнок мог унаследовать не только их внешность, но и способности. Экстрасенс также связывает рыжие волосы с творческой одарённостью, высоким интеллектом и особой восприимчивостью к знакам Вселенной. «Самое опасное в рыжем не огонь волос, а то, что судьба путает их следы: если вы перешли им дорогу, будьте готовы, что карты лягут криво, а ваши собственные желания начнут исполняться с точностью до наоборот», — предупредила экстрасенс.

По словам Дарьи, сильная энергетика способна сработать даже без осознанного желания навредить. Именно страх перед случайным сглазом мог превратить рыжеволосых людей в героев мрачных поверий. Отголоски особого отношения к этому цвету Миронова видит и в примете о трёхцветных кошках: огненная часть окраса якобы приносит дому удачу и защиту.

Как один ген зажигает на голове «огонь»?

Ген MC1R и рыжий цвет волос: дерматолог объяснила, чем рыжие отличаются от других людей. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У науки есть своё объяснение необычной внешности рыжих. Многие её особенности связаны с вариантами гена MC1R, расположенного на 16-й хромосоме. Он содержит инструкцию для меланокортинового рецептора первого типа — белка на поверхности меланоцитов, то есть клеток, производящих пигмент. Меланоциты вырабатывают два основных типа меланина. Тёмный эумеланин отвечает за коричневые и чёрные оттенки и лучше защищает кожу от ультрафиолета. Красно-жёлтый феомеланин даёт рыжий цвет волос, светлую кожу и веснушки, но значительно хуже справляется с солнечным излучением. Определённые варианты MC1R смещают выработку именно в сторону феомеланина.

Почти все особенности рыжих так или иначе связаны с геном MC1R. Из-за его вариантов меланоциты производят преимущественно феомеланин — красно-жёлтый пигмент, который практически не защищает кожу от ультрафиолета. Марият Мухина Врач-дерматолог

Рыжий цвет часто наследуется по рецессивному принципу. Это означает, что тёмноволосые родители могут быть скрытыми носителями соответствующих вариантов гена, а их ребёнок — родиться рыжим. При этом оттенок волос определяется не одним-единственным геном, поэтому реальная схема наследования гораздо сложнее школьной таблицы с двумя клетками. Распространённость светлой кожи и рыжих волос в северных широтах связывают в том числе с жизнью в условиях недостатка солнечного света. При слабой инсоляции светлая кожа помогает эффективнее синтезировать витамин D, поэтому такая особенность могла закрепляться на протяжении тысячелетий.

Можно ли стать «настоящим» рыжим после окрашивания?

Краска меняет волосы, но не гены: чем натуральные рыжие отличаются от обладателей окрашивания? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В вопросе про окрашивание эзотерика и медицина неожиданно сходятся. Дело в том, что краска меняет только внешний вид. По мнению экстрасенса Дарьи Мироновой, получить вместе с медным оттенком сверхъестественный дар невозможно, поскольку значение имеет цвет, с которым человек родился.

Если ваш пигмент настоящий, а не крашеный, то это работает. Многие красят волосы, но это никак не влияет. Если вы рождены рыжим, то точно так же обладаете способностями. Дарья Миронова Экстрасенс

С медицинской точки зрения всё устроено похожим образом: окрашивание не меняет ген MC1R, соотношение пигментов в коже, чувствительность к солнцу или реакцию на обезболивающие. Тем, кто хочет стать рыжим только внешне, пригодится лунный календарь стрижек и окрашивания на сентябрь 2026 года, который Life.ru составил заранее.

Правда ли, что рыжие хуже переносят боль?

Правда ли, что рыжие хуже переносят боль и почему анестезия может действовать на них иначе? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мнение о том, что рыжие люди лучше чувствуют боль, оказалось одновременно правдой и мифом. Реакция рыжеволосых зависит от вида боли и препарата, который используется для обезболивания. В небольшом исследовании термической чувствительности рыжие участницы раньше начинали чувствовать боль от холода и жара. Холод становился болезненным в среднем уже при 22,6 градуса, тогда как для темноволосых участниц порог составлял 12,6 градуса. Для тепла показатели достигали 46,3 и 47,7 градуса соответственно.

Подкожная анестезия лидокаином у рыжих участниц того же исследования работала слабее. Более ранняя работа также показала, что для подавления реакции на болевой стимул рыжеволосым женщинам потребовалось примерно на 19% больше ингаляционного анестетика десфлурана.

Однако делать вывод, что рыжие всегда чувствуют любую боль сильнее, нельзя. Исследование 2021 года, проведённое преимущественно на мышах с вариантом MC1R, напротив, выявило повышенный базовый болевой порог и большую чувствительность к опиоидным обезболивающим. Учёные связали это с пониженной выработкой проопиомеланокортина — предшественника нескольких гормонов, включая бета-эндорфин.

Правда ли, что у рыжих выше риск рака кожи?

Рыжие волосы и риск меланомы: как феомеланин защищает кожу от ультрафиолета? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

А вот повышенный риск меланомы — это не миф. Феомеланин значительно хуже эумеланина поглощает ультрафиолет, поэтому светлая кожа быстрее обгорает и получает больше повреждений. Кроме того, при воздействии солнечного излучения феомеланин способен участвовать в образовании активных форм кислорода, повреждающих ДНК клеток.

Риск связан сразу с двумя механизмами. Феомеланин плохо защищает от ультрафиолета, а при облучении может способствовать окислительному повреждению ДНК меланоцитов и развитию меланомы. Марият Мухина Врач-дерматолог

В исследовании, опубликованном в JAMA Dermatology, наличие двух и более вариантов MC1R было связано примерно с двукратным увеличением риска меланомы: отношение шансов составило 2,13. Причём связь сохранялась и после учёта признаков воздействия ультрафиолета. Это не означает, что каждый рыжий человек заболеет раком кожи, но делает защиту от солнца и наблюдение за родинками особенно важными. Рыжеволосым людям стоит избегать солнечных ожогов, пользоваться солнцезащитным средством широкого спектра действия с SPF не ниже 30 и обращаться к дерматологу, если родинка меняет форму, размер, цвет, начинает кровоточить или чесаться.

Действительно ли рыжие чаще болеют болезнью Паркинсона?

Может ли ген рыжих волос влиять на риск болезни Паркинсона и почему учёные продолжают споры? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Связь рыжих волос и болезни Паркинсона изучается, однако окончательного ответа у науки пока нет. В американском исследовании с участием более 132 тысяч человек риск болезни Паркинсона повышался по мере уменьшения темноты волос. У рыжих он оказался выше, чем у черноволосых участников, особенно при начале заболевания до 70 лет.

Позднее исследования отдельных вариантов MC1R дали неоднозначные результаты. Например, работа с участием 870 пациентов из Испании и 736 человек контрольной группы выявила возможную связь варианта p.R160W с болезнью Паркинсона, но после строгой поправки на множественные сравнения результат не достиг общепринятого уровня статистической значимости. В то же время метаанализ шести работ обнаружил ассоциацию и с рыжим цветом волос, и с вариантом p.R151C.

Звучит тревожно, однако превращать цвет волос в диагноз нельзя. Пока речь идёт о статистической связи и научной гипотезе, а не о доказательстве того, что варианты MC1R непосредственно вызывают болезнь Паркинсона.

Наши предки не знали слов «феомеланин» и «MC1R», но замечали, что рыжие отличаются от большинства, и объясняли эту редкость колдовством. Сегодня часть старых страхов получила научное объяснение, часть осталась красивой легендой, а некоторые загадки исследователям только предстоит разгадать. Тем, кто любит искать тайные знаки вокруг себя, Life.ru уже собрал народные приметы на каждый день сентября 2026 года. А какие истории о рыжих слышали вы? Верите, что огненные волосы могут быть знаком особого дара, или доверяете только генетике? Расскажите в комментариях.