Ленинград исчез с карты ровно 35 лет назад: почему и как жители вернули старое название города

Можно было родиться в Санкт-Петербурге, встретить революцию в Петрограде, пережить блокаду в Ленинграде и снова оказаться в Санкт-Петербурге, ни разу не сменив места жительства. Город на Неве переименовывали вместе со страной, каждое новое имя отмечало смену эпохи, власти и отношения к прошлому. Однако в 1991 году всё произошло иначе. Впервые вопрос вынесли на голосование горожан, а спор об одном слове расколол Ленинград почти пополам. Почему победил Санкт-Петербург, какие названия могли появиться вместо него и куда после переименования делось далеко не всё ленинградское? Life.ru восстановил всю цепочку событий.

Санкт-Петербург: город назвали не в честь Петра I

Санкт-Петербург, Петроград и Ленинград: как менялось название города на Неве? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

История города началась 16 (27) мая 1703 года, когда в дельте Невы заложили крепость. Вскоре внутри неё начали строить храм святых апостолов Петра и Павла, а саму цитадель назвали Санкт-Питербурхом — в честь апостола Петра, небесного покровителя царя. Затем это имя перешло и к городу, выросшему вокруг крепости.

Привычного написания сначала не существовало. В документах встречалось не менее 23 вариантов: Санкт-Питер-Бурх, Санктпетербург, Санкт-Питербурх и другие. Форма «Санкт-Петербург» окончательно закрепилась лишь к концу XVIII века. Поэтому распространённое объяснение, будто Пётр I прямо назвал город в собственную честь, не совсем верно: изначально речь шла о его святом покровителе.

Почему Санкт-Петербург стал Петроградом

Как выглядел Санкт-Петербург до переименования города в Петроград в 1914 году? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первое официальное переименование произошло в августе 1914 года, вскоре после вступления России в Первую мировую войну. На фоне борьбы с «немецким засильем» иностранно звучавшее окончание «бург» сочли неуместным и заменили славянским «град». 18 августа Николай II распорядился переименовать столицу в Петроград.

Даже при дворе решение встретили неоднозначно. Одни приветствовали «русское» имя, другие считали, что государь напрасно исправляет название, данное Петром Великим. Как отмечает Президентская библиотека, в первые недели обсуждались и другие формы: «Город Святого Петра», «Свято-Петроград» и «Град Петра Великого». Но Петроград уже вошёл в документы и газетные заголовки. Новое имя продержалось меньше десяти лет, зато именно под ним город пережил две революции, утратил столичный статус и стал главным символом прихода большевиков к власти.

Как Петроград превратился в Ленинград?

Как Петроград стал Ленинградом после смерти Владимира Ленина в январе 1924 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Ленин умер 21 января 1924 года. Уже через два дня Петроградский совет предложил увековечить его имя в названии города, а 26 января II Всесоюзный съезд Советов утвердил решение. Петроград стал Ленинградом. Идея возникла не внезапно. По данным Архивов Санкт-Петербурга, ещё в 1920 году обсуждалось название «Ленинбург», а позднее звучало предложение превратить Петроград в «Первый город Советов». После смерти Ленина новое имя должно было одновременно почтить вождя и подчеркнуть статус города как колыбели революции.

Ленинградом он оставался почти 68 лет. За это время имя перестало быть только политическим: оно оказалось навсегда связано с блокадой, Дорогой жизни, обороной города и памятью о погибших. Именно поэтому к концу 1980-х спор шёл уже не просто между советским и дореволюционным названием. Для противников переименования слово «Ленинград» означало личную и семейную историю, которую невозможно отменить указом.

Как жители Ленинграда голосовали за Санкт-Петербург в 1991 году?

Митинг за возвращение Ленинграду исторического названия Санкт-Петербург в 1991 году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Движение за возвращение первоначального названия развернулось в 1989 году. Споры были настолько острыми, что Ленсовет решил не выбирать имя самостоятельно. 30 апреля 1991 года депутаты назначили общегородской опрос на 12 июня — один день с первыми выборами президента РСФСР и выборами мэра Ленинграда.

До этого депутаты провели рейтинговое голосование между вариантами «Санкт-Петербург», «Петербург» и «Петроград». Победил первый. В публичной дискуссии встречались и куда более экзотические предложения: Невоград, Петрополь, Свято-Петроград и даже Питер-город. В итоговый бюллетень попал один вопрос: «Желаете ли Вы возвращения нашему городу его первоначального названия — Санкт-Петербург?» Ответить можно было только «да» или «нет». Подробнее о споре вокруг вариантов рассказывает Топонимическая комиссия Петербурга.

Голосование часто называют референдумом, однако юридически оно было именно опросом населения. В нём приняли участие 64,69% горожан, имевших право голоса. За возвращение Санкт-Петербурга высказались 54,86% участников, против — 42,68%. Разрыв оказался заметным, но не подавляющим: город действительно разделился на два больших лагеря.

25 июня Ленсовет утвердил результаты и обратился к республиканским властям. Финальная точка была поставлена 6 сентября 1991 года, когда Президиум Верховного Совета РСФСР подписал указ № 1643-I «О возвращении городу Ленинграду его исторического названия Санкт-Петербург». Так между волеизъявлением жителей и официальным переименованием прошло почти три месяца.

Почему Ленинградскую область не переименовали вместе с городом?

Ленинград в советские годы: каким запомнили город жители СССР и блокадники? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ответ скрывается в административном устройстве. Ленинград и Ленинградская область были отдельными территориями с собственными органами власти. Поэтому решение городского Ленсовета и голоса ленинградцев распространялись только на город. Автоматически превратить область в Санкт-Петербургскую было невозможно. Сегодня Санкт-Петербург и Ленинградская область также перечислены в статье 65 Конституции РФ как два самостоятельных субъекта.

При этом вопрос о переименовании области действительно обсуждался. В архивах сохранилось решение сессии Леноблсовета от 24 октября 1991 года об изменении даты проведения референдума, на котором область предлагалось назвать Санкт-Петербургской. Однако само голосование так и не состоялось. В 2011 году председатель регионального комитета по местному самоуправлению Владимир Скоробогатов отдельно подтвердил, что референдум по переименованию Ленинградской области не проводился.

В результате возникла комбинация, которая кажется географической загадкой только на первый взгляд: Санкт-Петербург и окружающая его Ленинградская область — соседи, а не город и подчинённый ему регион. За десятилетия советское имя стало для области самостоятельным брендом и частью собственной исторической идентичности.

Какие улицы Петербурга вернули себе старые названия?

Санкт-Петербург и Ленинградская область: почему два соседних региона называются по-разному? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Возвращать дореволюционные топонимы начали задолго до 1991 года. Самая неожиданная волна пришлась на январь 1944-го, ещё до полного снятия блокады. Тогда проспект 25 Октября вновь стал Невским, улица Третьего Июля — Садовой, проспект Володарского — Литейным, площадь Урицкого — Дворцовой, а площадь Жертв Революции — Марсовым полем.

Новая топонимическая реставрация началась в конце 1980-х. После возвращения городу имени Санкт-Петербург процесс резко ускорился. Решением от 4 октября 1991 года исторические названия получили десятки улиц, проспектов, площадей, мостов и садов. Среди самых известных замен:

улица Дзержинского — Гороховая улица;

улица Желябова — Большая Конюшенная улица;

Кировский проспект — Каменноостровский проспект;

проспект Майорова — Вознесенский проспект;

улица Петра Лаврова — Фурштатская улица;

улица Ракова — Итальянская улица;

улица Халтурина — Миллионная улица;

площадь Мира — Сенная площадь;

Кировский мост — Троицкий мост.

В 1993 году на карту вернулись Большая и Малая Морские улицы. Полный перечень показывает Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга. При этом тотальной зачистки советского слоя не произошло: в городе остались площадь Ленина, Ленинский проспект, улица Дыбенко, проспект Большевиков, Кировский и Красногвардейский районы. Поэтому современная карта Петербурга напоминает слоёный пирог из разных эпох.

Получается, 6 сентября 1991 года одно название вернулось на карту, но другое с неё не исчезло. Санкт-Петербург обозначает современный город и связывает его с имперской историей, а Ленинград хранит память о XX веке — революции, войне, блокаде, советском быте и нескольких поколениях горожан. Эти имена больше не обязаны бороться друг с другом: каждое рассказывает свою часть одной биографии. А какое название ближе вам — Петербург или Ленинград? Нужно ли было вернуть исторические имена всем улицам или именно смешение эпох делает карту города честнее?