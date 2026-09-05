Тест: Правда или выдумка? Угадайте, какие безумные правила этикета действительно существовали
Когда-то один неверный поклон, лишний танец или небрежно поданная визитная карточка могли испортить человеку репутацию. Но некоторые правила прошлого звучат настолько дико, что их легко принять за шутку. Сможете отличить настоящий этикет от убедительной выдумки?
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Представьте, что вас пригласили на торжественный ужин несколько веков назад. Здесь нельзя просто улыбнуться хозяину, сесть на свободный стул и спокойно поесть. Одно неосторожное движение — и всё общество уже шепчется о вашей невоспитанности. Но сумеете ли вы понять, какие из следующих правил действительно соблюдали наши предки, а какие мы только что придумали?
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