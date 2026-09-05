Тест: Правда или выдумка? Угадайте, какие безумные правила этикета действительно существовали

Представьте, что вас пригласили на торжественный ужин несколько веков назад. Здесь нельзя просто улыбнуться хозяину, сесть на свободный стул и спокойно поесть. Одно неосторожное движение — и всё общество уже шепчется о вашей невоспитанности. Но сумеете ли вы понять, какие из следующих правил действительно соблюдали наши предки, а какие мы только что придумали?