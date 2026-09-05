Тест: Только самый глазастый зритель узнает 5 советских фильмов по игрушке в кадре
Куклы, заводные обезьянки, плюшевые медведи и маленькие автомобили появлялись в советском кино на несколько секунд — но внимательный зритель запомнил и их. Сможете узнать фильм по одной игрушке, если лица актёров и детали декора спрятаны? Проверьте себя в тесте Life.ru!
Обложка © Кадр из фильма «Приключения Электроника», режиссер Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов
Игрушки в советских фильмах редко оказывались в центре внимания. Они стояли на полках, прятались в детских комнатах и ненадолго попадали в руки героев. Но иногда одной куклы или машинки достаточно, чтобы в памяти всплыла целая сцена. Life.ru собрал пять таких кадров — попробуйте узнать фильмы, не подглядывая на лица актёров.
А после этой непростой истории предлагаем немного отвлечься и проверить свою память. Попробуйте узнать семь советских фильмов по лошади в кадре, разгадать школьный кроссворд без подсказок и вспомнить песни Майкла Джексона по одному кадру из клипа.