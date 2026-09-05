Тест: Только самый глазастый зритель узнает 5 советских фильмов по игрушке в кадре

Игрушки в советских фильмах редко оказывались в центре внимания. Они стояли на полках, прятались в детских комнатах и ненадолго попадали в руки героев. Но иногда одной куклы или машинки достаточно, чтобы в памяти всплыла целая сцена. Life.ru собрал пять таких кадров — попробуйте узнать фильмы, не подглядывая на лица актёров.