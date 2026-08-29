Тест: Узнаете ли вы 6 песен Майкла Джексона по 1 кадру из клипа, или впомните только лунную походку?
29 августа Майклу Джексону могло бы исполниться 68 лет. Его клипы превращались в маленькие фильмы, пугали, восхищали и меняли музыкальное телевидение. Но сможете ли вы узнать главные хиты короля поп-музыки, если не услышите ни одной ноты?
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Путь Майкла Джексона к статусу короля поп-музыки начался ещё в раннем детстве — под жёстким контролем отца, который помог ему стать звездой, но лишил беззаботных лет. Став взрослым, артист не просто снимал музыкальные видео, а создавал целые вселенные с гангстерами, зомби и оживающими декорациями. И хотя его жизнь трагически оборвалась за 18 дней до долгожданного возвращения на сцену, эти клипы продолжают жить и давно стали частью поп-культуры. Перед вами шесть кадров — попробуйте угадать, какая песня звучит в каждом из них.
Если после клипов Майкла Джексона вам захочется ещё немного испытать свою зрительную память, переходите к трём свежим тестам Life.ru. Попробуйте уГАВдать восемь советских и российских фильмов про собак, определить шесть картин Георгия Данелии без актёров в кадре, а затем узнать фильмы СССР по одним только десертам. Посмотрим, где вы ошибётесь раньше — на четвероногих артистах, опустевших декорациях или легендарных советских тортах!