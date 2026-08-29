Тест: Узнаете ли вы 6 песен Майкла Джексона по 1 кадру из клипа, или впомните только лунную походку?

Путь Майкла Джексона к статусу короля поп-музыки начался ещё в раннем детстве — под жёстким контролем отца, который помог ему стать звездой, но лишил беззаботных лет. Став взрослым, артист не просто снимал музыкальные видео, а создавал целые вселенные с гангстерами, зомби и оживающими декорациями. И хотя его жизнь трагически оборвалась за 18 дней до долгожданного возвращения на сцену, эти клипы продолжают жить и давно стали частью поп-культуры. Перед вами шесть кадров — попробуйте угадать, какая песня звучит в каждом из них.