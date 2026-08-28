Тест: Продолжить 7 песен Анны Герман сможет лишь тот, кто слышал их сердцем! Не опозорьтесь
Голос Анны Герман невозможно спутать ни с одним другим, а песни о любви, надежде и разлуке спустя десятилетия продолжают трогать слушателей до глубины души. Проверьте, сумеете ли вы продолжить главные хиты певицы без единой ошибки.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Анну Герман называли «белым ангелом эстрады». Её хрустальный голос невозможно было спутать ни с одним другим, а песни находили отклик у миллионов слушателей. Прошло уже 44 года с её смерти, но композиции в её исполнении по-прежнему звучат в домах и передаются из поколения в поколение. Кажется, что их слова мы знаем наизусть, стоит лишь услышать первые ноты. Но сумеете ли вы продолжить не знаменитые припевы, а менее очевидные строки из куплетов? Попробуйте вспомнить семь песен Анны Герман и доказать, что действительно знаете их целиком! А ранее Life.ru вспоминал Татьяну Снежину, автора хита «Позови меня с собой», и разбирался в её загадочной гибели.
Если после песен Анны Герман вам захочется проверить и другие уголки памяти, продолжайте испытание. Попробуйте уГАВдать восемь советских и российских фильмов про собак, определить шесть картин Георгия Данелии без актёров в кадре, а затем узнать фильмы СССР по одним только десертам. После такой тройной проверки звание знатока уже никто не посмеет оспорить!
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