Тест: Продолжить 7 песен Анны Герман сможет лишь тот, кто слышал их сердцем! Не опозорьтесь

Анну Герман называли «белым ангелом эстрады». Её хрустальный голос невозможно было спутать ни с одним другим, а песни находили отклик у миллионов слушателей. Прошло уже 44 года с её смерти, но композиции в её исполнении по-прежнему звучат в домах и передаются из поколения в поколение. Кажется, что их слова мы знаем наизусть, стоит лишь услышать первые ноты. Но сумеете ли вы продолжить не знаменитые припевы, а менее очевидные строки из куплетов? Попробуйте вспомнить семь песен Анны Герман и доказать, что действительно знаете их целиком! А ранее Life.ru вспоминал Татьяну Снежину, автора хита «Позови меня с собой», и разбирался в её загадочной гибели.