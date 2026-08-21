Загадочная смерть по пути домой: Кто написал «Позови меня с собой» и почему песня досталась Пугачёвой Оглавление Кто такая Татьяна Снежина: путь от Печёнкиной до автора будущего хита Как скромная студентка стала невестой продюсера Сергея Бугаева Три дня на Алтае, которые обернулись катастрофой Кассеты Вадима Печёнкина: с чего начался путь песен к Кобзону и Крутому Почему именно Пугачёва сделала «Позови меня с собой» главным хитом Хит «Позови меня с собой» на сцене пела Алла Пугачёва, но написала эту песню совсем другая девушка. Она погибла в 23 года при весьма странных обстоятельствах. Life.ru выяснил, кто на самом деле создал главный хит девяностых и как он попал к Примадонне. 21 августа, 03:30 8021 8021 Кто написал «Позови меня с собой»: история Татьяны Снежиной. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Позови меня с собой» звучит в каждом сборнике русской эстрады 90-х, но мало кто знает истинную историю этой песни. Татьяну Снежину, автора и первую исполнительницу, при жизни знал крайне узкий круг людей: студентка из Новосибирска писала стихи и музыку скорее для себя, чем для больших залов. 21 августа 1995 года девушка погибла в автокатастрофе на Алтае за три недели до собственной свадьбы. Слава пришла к песням Снежиной уже без неё, и путь этой славы до сих пор вызывает вопросы. Как всё было — рассказывает Life.ru.

Кто такая Татьяна Снежина: путь от Печёнкиной до автора будущего хита

Как погибла Татьяна Снежина за три недели до собственной свадьбы. Фото © YouTube / Юлия estudia

Настоящая фамилия певицы — Печёнкина, а Снежина — сценический псевдоним. Девушка родилась 14 мая 1972 года в Ворошиловграде, сегодня этот город называется Луганск. Отец служил в армии, мать работала технологом на заводе, а в семье уже подрастал старший сын Вадим. Вскоре после рождения дочери семью перевели на Камчатку. Там прошло детство Татьяны: музыкальная школа, домашние концерты для родных и первые стихи.

В 1981 году Печёнкины переехали в Москву, а спустя десять лет — в Новосибирск, где Татьяна поступила в медицинский институт. Врачом девушка так и не стала: свободное время она тратила на песни, а псевдоним выбрала в память о снежном камчатском детстве. Слух Татьяна воспитывала на голосах золотой эпохи советской эстрады, и сегодняшние читатели до сих пор проверяют, узнают ли по памяти главные хиты Муслима Магомаева спустя десятилетия после премьеры этих песен.

Как скромная студентка стала невестой продюсера Сергея Бугаева

Судьбу Татьяны изменило знакомство с Сергеем Бугаевым, руководителем новосибирской студии М&L Art. Мужчина случайно услышал плёнку с её песнями и загорелся идеей выпустить альбом. Поначалу их связывали только рабочие вопросы: студия готовила материал для будущего диска. Постепенно встречи переросли в чувства, и весной 1995 года Бугаев сделал Татьяне предложение. Девушка размышляла не один день, но согласилась стать его женой.

Свадьбу назначили на 13 сентября 1995 года, и пара уже готовилась к торжеству: думала над списком гостей, обсуждала церемонию и приглашала друзей на предстоящее застолье. 18 августа влюблённые купили обручальные кольца, а вечером того же дня побывали на презентации нового продюсерского проекта Бугаева. Друзья вспоминали пару счастливой и беззаботной. Тогда никто из окружения ещё не догадывался, что до трагедии остаются считаные дни, а свадебные хлопоты обернутся совсем другими заботами.

Три дня на Алтае, которые обернулись катастрофой

Авария на Алтае: как погибла автор песни «Позови меня с собой». Фото © VK / Татьяна Снежина ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО, с использованием ChatGPT (OpenAI)

За несколько недель до свадьбы жених и невеста вместе с друзьями отправились в короткую поездку на Алтай. Три дня компания провела среди гор, фотографировалась и отдыхала перед предстоящими хлопотами. Незадолго до этого Татьяна представила публике песню «Если я умру раньше времени» со строками про белых лебедей и светлое небо. Знакомые потом не раз вспоминали, что девушка будто предчувствовала скорую гибель.

Смерть оборвала жизнь Татьяны так же внезапно, как за несколько лет до этого оборвался на сцене последний спектакль Андрея Миронова, которого зрители тоже считали неуязвимым. 21 августа на 106-м километре Чуйского тракта микроавтобус «Ниссан» столкнулся со встречным грузовиком МАЗ. В протоколе указали, что погибли все шесть пассажиров: Бугаев, Снежина, кандидат наук Шамиль Файзрахманов, директор аптеки Игорь Головин с супругой и их пятилетний сын. Татьяне было всего 23 года.

Кассеты Вадима Печёнкина: с чего начался путь песен к Кобзону и Крутому

После похорон брат Татьяны Вадим собрал записи сестры и разослал кассеты по нескольким продюсерским центрам страны. Один из экземпляров получил Иосиф Кобзон, и материал произвёл на артиста сильное впечатление: такой искренности он давно не слышал среди начинающих авторов. Кобзон передал плёнку композитору и продюсеру Игорю Крутому, который тоже разглядел в стихах погибшей студентки настоящий потенциал.

Крутой начал продвигать песни Снежиной среди звёзд эстрады, предлагая тексты сразу нескольким известным исполнителям. Материал оказался универсальным: лирика подходила и мужскому, и женскому исполнению, а мелодии легко ложились на слух массовой аудитории. Уже через пару лет после трагедии композиции никому не известной студентки-медика запели самые узнаваемые голоса страны, и это стало первым шагом к её посмертной славе.

Почему именно Пугачёва сделала «Позови меня с собой» главным хитом

Кому на самом деле принадлежит песня «Позови меня с собой». Фото © ТАСС / Николай Малышев

Среди артистов, которым предложили песни Снежиной, оказалась и Алла Пугачёва. Примадонна включила «Позови меня с собой» в альбом «Да!», который вышел в 1998 году, спустя три года после гибели автора. Голос и статус Пугачёвой моментально сделали композицию хитом: песню стали крутить на радио, а клип показывали на музыкальных каналах страны. Слушатели и не подозревали, что за строчками стоит трагическая история совершенно другого человека.

Кроме Пугачёвой песни Снежиной пели Татьяна Овсиенко, Михаил Шуфутинский и сам Иосиф Кобзон, но именно версия примадонны осталась главной в истории и принесла автору посмертное признание слушателей. В 2015 году журнал «Русский репортёр» включил строки «Позови меня с собой» в топ-100 самых узнаваемых поэтических строк России — рядом с классикой и мировой литературой. Так стихи никому не известной студентки-медика встали в один ряд с наследием больших поэтов.

Татьяна Снежина не успела увидеть собственный успех и даже не подозревала, что её слова однажды исполнит сама Примадонна. За 23 года жизни девушка написала более 200 стихотворений. Голос автора порой живёт отдельно от него самого — так случилось и с Олегом Табаковым, чей узнаваемый тембр и сегодня звучит из мультфильмов спустя годы после ухода актёра. В Новосибирске в честь Снежиной назвали улицу, а «Позови меня с собой» продолжает звучать на свадьбах и вечерах памяти по всей стране.

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Авторы Сергей Трофимов