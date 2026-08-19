Убийство, которое скрывают уже 90 лет: Что произошло с Федерико Гарсиа Лоркой в последнюю ночь
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Ни приговора, ни могилы, ни бесспорного ответа на вопрос «за что?». 90 лет назад Федерико Гарсию Лорку увезли на расстрел, после которого его тело бесследно исчезло. Life.ru рассказывает, что известно о последней ночи великого испанского поэта.
Убийство поэта, которое не раскрыто до сих пор: Последняя ночь Федерико Гарсиа Лорки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
18 августа 2026 года исполняется 90 лет со дня гибели Федерико Гарсии Лорки — одного из величайших испанских поэтов и драматургов XX века. Точная дата его смерти до сих пор неизвестна доподлинно. Одни исследователи называют ночь на 18 августа 1936 года, другие — рассвет 17-го или 19-го. Неизвестно и место захоронения. Спустя почти век историки смогли восстановить путь Лорки к расстрельной яме, но в этой истории по-прежнему есть провалы. Кто именно отдал роковой приказ? Что стало настоящей причиной расправы? И куда исчезло тело поэта? Life.ru покопался в архивах и собрал самое интересное о страшной ночи главного поэта Испании.
Он вернулся в город, из которого нужно было бежать
Последние недели Федерико Гарсии Лорки в Гранаде летом 1936 года. Фото © Wikipedia
Летом 1936 года Федерико Гарсиа Лорка находился в Мадриде. Ему было всего 38 лет, его пьесы шли на сценах, а всего за несколько недель до гибели поэт закончил «Дом Бернарды Альбы». Казалось, впереди должна быть новая глава — книги, спектакли, поездки. Вместо этого поэт сел в ночной поезд до Гранады. Друзья пытались его отговорить. Политическая обстановка в Испании становилась всё опаснее, а взгляды Лорки давно не были тайной. Он состоял в коммунистической партии и вообще избегал партийных билетов, но публично поддерживал республиканцев, подписывал антифашистские манифесты и дружил с левыми политиками.
В СССР, кстати, Лорка имел огромную популярность, правда получил её уже после смерти в 50-х – 60-х годах. Его сравнивали с Че Геверой, зачитывались стихотворениями, особенно «Гитарой» из-за перевода Марины Цветаевой, а в театрах ставили его пьесы: «Кровавая свадьба» в театре «Ромэн», «Дом Бернарды Альбы» в Московском драматическом театре имени Станиславского, а в 1986 году даже сняли фильм «Гибель поэта» о судьбе Федерико.
Но возвращаемся к судьбе поэта в последние дни его жизни. Перед отъездом Лорка передал другу рукопись пьесы «Публика» и попросил уничтожить её, если с ним что-нибудь случится. Возможно, это было всего лишь проявлением тревожности, свойственной поэту. Но сейчас это уже так не выглядит. 13 июля 1936 года Федерико отправился в Гранаду, а спустя пять дней в Испании начался военный мятеж. В самой Гранаде власть захватили 20 июля. Начались аресты и расстрелы, людей забирали из домов, увозили за город и убивали без суда. Одним из первых задержали зятя Лорки — социалиста и мэра Гранады Мануэля Фернандеса-Монтесиноса.
Вооружённые люди пришли и в дом Федерико Гарсии Лорки
Что произошло в усадьбе Федерико Гарсии Лорки перед его бегством. Фото © Wikipedia / KJP1
Поначалу поэт оставался в семейной усадьбе Уэрта-де-Сан-Висенте. Однако спрятаться от происходящего за стенами дома не получалось. 6 августа усадьбу обыскали вооружённые фалангисты. Через три дня туда ворвался другой отряд, разыскивавший родственников сторожа. Далее его привязали к дереву и избивали. Досталось и самому Федерико Гарсии: его оскорбляли и били. После поэт понял, что дома ему больше не выжить.
Спасти Лорку попытался друг — поэт Луис Росалес. Братья Росалеса были влиятельными членами фашистской партии «Испанская фаланга», поэтому их дом казался едва ли не самым безопасным местом в Гранаде. Расчёт был прост: кто решится арестовать человека, которого укрывает семья своих же сторонников? Федерико поселился у Росалесов. Днём он почти не выходил из комнаты, беседовал с хозяйкой дома и играл на пианино. Постепенно страх начал отступать, но поэт ещё не знал, что его убежище уже раскрыто.
Лорку арестовали в день расстрела его зятя
Как и за что арестовали Федерико Гарсиа Лорку? Фото © rossaprimavera
16 августа 1936 года Мануэля Фернандеса-Монтесиноса расстреляли у стены городского кладбища. В тот же день к дому Росалесов прибыли вооружённые люди во главе с бывшим депутатом Рамоном Руисом Алонсо. Федерико Гарсиа Лорку обвиняли в связях с левыми, шпионаже в пользу Советского Союза, работе на социалиста Фернандо де лос Риоса и в том, что своими произведениями он причинил противникам больше вреда, чем другие — оружием.
Когда за Лоркой пришли, мужчин из семьи Росалесов не оказалось дома. Поэта вывели под конвоем и отвезли в здание гражданского правительства Гранады. Его заперли в маленькой комнате с окном, выходившим на Ботанический сад. Вернувшиеся Росалесы попытались спасти друга. Они спорили с чиновниками, требовали объяснить причины задержания, подключали влиятельных знакомых. За Федерико ходатайствовал и композитор Мануэль де Фалья. Но приказ уже был отдан, и его собирались отдать в ближайшие часы.
Последняя ночь Федерико Гарсии Лорки
Что произошло в последнюю ночь Федерико Гарсии Лорки? Фото © Wikipedia
Достоверного рассказа о последних часах Лорки не существует. Не осталось протокола допроса, приговора, записки или надёжно зафиксированных последних слов. Даже неизвестно, провёл ли поэт в здании гражданского правительства около десяти часов или почти двое суток. Согласно одной из наиболее распространённых реконструкций, ночью Федерико Гарсию вывели из комнаты и посадили в автомобиль. Сначала его доставили в Виснар, где располагался штаб сил мятежников, а затем — в бывший детский лагерь «Ла Колония». После переворота это тихое место превратили в тюрьму, где обречённые ждали последней поездки.
Вероятно, именно там Лорка встретил людей, с которыми ему предстояло умереть: сельского учителя Диоскоро Галиндо и двух анархистов-бандерильеро — Франсиско Галади и Хоакина Аркольяса. Четверых мужчин погрузили в машину и повезли по дороге между Виснаром и Альфакаром. Что происходило дальше, можно представить лишь по показаниям, собранным спустя десятилетия. Автомобиль остановился у оврагов или старых колодцев. Узников вывели, поставили перед стрелками и расстреляли. Никакого суда не было. Их тела сбросили в общую яму и наскоро присыпали землёй.
В документах франкистской полиции, составленных лишь в 1965 году, говорилось, что Лорку казнили по распоряжению властей и похоронили в неглубокой могиле. Этот отчёт стал важнейшим подтверждением, что поэт погиб не в случайной уличной стычке, как десятилетиями пыталась представить диктатура, а в результате организованной расправы. Однако содержание якобы сделанного перед смертью «признания» в бумагах не раскрывалось.
За что убили Федерико Гарсию Лорку: политика, ненависть или месть?
Основные версии убийства Федерико Гарсии Лорки. Фото © Wikipedia / Федерико Гарсиа Лорка, Zarateman
Главная версия — политическая. Федерико Гарсия Лорка открыто сочувствовал республиканцам, защищал бедных и называл себя братом всех людей вне зависимости от их происхождения. В полицейских материалах поэта называли социалистом и масоном, упоминали его дружбу с левыми политиками и отдельно подчёркивали его личную жизнь.
Но существует и версия семейной мести. Отец поэта был состоятельным землевладельцем и годами судился с другими влиятельными семьями из-за собственности. Среди людей, ворвавшихся в усадьбу Лорки, находились родственники противников его отца. Исследователи полагали, что политический террор дал старым врагам возможность свести счёты с отцом, но отомстили ему убийством сына.
Вероятнее всего, причины наложились друг на друга. Федерико Гарсия Лорка был знаменит, близок к республиканцам, не скрывал своих убеждений и одновременно оказался уязвим из-за давней местной вражды. В охваченной террором Гранаде оказалось достаточно доноса и нескольких обвинений, чтобы человек исчез за одну ночь.
Могилу так и не нашли спустя годы. Почему?
Где находится предполагаемое захоронение Федерико Гарсии Лорки? Фото © ТАСС / Zuma
Первым предполагаемым местом захоронения считался участок рядом с Фуэнте-Гранде — источником на дороге между Виснаром и Альфакаром. Именно там в 1986 году разбили мемориальный парк. Десятилетиями посетители приносили цветы к оливковому дереву, возле которого, по одной из легенд, расстреляли поэта. В 2009 году землю вскрыли археологи. Они исследовали несколько предполагаемых могил, но не обнаружили ни костей, ни признаков захоронений. Поиски 2014 и 2016 годов в районе Пеньон-дель-Колорадо тоже не дали результатов.
Так появились новые версии. Возможно, свидетели изначально указали неверное место. Или ландшафт изменился во время строительства дороги и площадок. Высказывалось даже предположение, что родственники тайно забрали тело Лорки вскоре после казни, но никаких убедительных доказательств этому нет. Раскопки в овраге Виснар продолжаются и сейчас. Археологи обнаруживают массовые захоронения, извлекают останки мужчин, женщин и подростков, сопоставляют образцы ДНК с данными их родственников. Ещё в 2024 году команда Университета Гранады сообщала о 124 найденных жертвах, а к концу 2025-го их число выросло. Но среди идентифицированных останков Федерико Гарсии Лорки пока нет.
Прошло 90 лет, но в истории гибели Федерико Гарсии Лорки по-прежнему нет последней точки. Его убийцы давно мертвы, предполагаемые места захоронения раз за разом оказываются пустыми, а документы всё ещё не дают полной картины. Удастся ли когда-нибудь найти останки поэта и узнать, что на самом деле произошло в ту августовскую ночь, или главный секрет Лорки навсегда останется погребённым вместе с ним? А иногда последняя глава в судьбе великого человека оказывается страшнее любого написанного сценария. Так произошло и с Андреем Мироновым. Ранее Life.ru рассказывал, что случилось с актёром прямо на сцене и почему врачи не сумели его спасти
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