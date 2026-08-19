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19 августа, 14:50

Не стало Глории Менезес — первой леди бразильского ТВ, сыгравшей в «Вавилонской башне» и «Новой жертве»

Бразильская актриса Глория Менезес скончалась в 91 год

Обложка © кадр из фильма «Новая жертва» , режиссер Марчело Травессо,сценарист Силвиу де Абреу

Обложка © кадр из фильма «Новая жертва» , режиссер Марчело Травессо,сценарист Силвиу де Абреу

Не стало бразильской актрисы Глории Менезес (Нильседес Соареш де Магальяйнш), известной по ролям в целом ряде телесериалов. Как передаёт местный СNN, ей был 91 год. Причина не уточняется, однако известно, что артистка ушла в окружении родных.

Менезес начала карьеру в 1950-х годах, успев появиться в более чем 40 проектах. Её называли первой леди бразильского телевидения, оставившей после себя целое наследие в области теледрамы.

Например, почившая играла в сериалах «Вавилонская башня» и «Новая жертва», а фильм «Обручённый», где актриса исполнила роль второго плана, стал единственной лентой из республики, получившей «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

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Ранее пришла весть о кончине режиссёра Нины Шориной. Она особенно известна по работе над мультфильмами «Незнайка в Солнечном городе» и «Муми-тролль и комета». Ей было 83 года.

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Матвей Константинов
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