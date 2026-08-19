На 77-м году умер победитель первого чемпионата мира по боксу Руфат Рискиев
Руфат Рискиев. Обложка © ТАСС / Ун Да-Син Вячеслав
На 77-м году жизни скончался узбекский боксёр Руфат Рискиев, ставший победителем первого чемпионата мира по боксу и серебряным призёром Олимпийских игр. О смерти спортсмена сообщила Федерация бокса Узбекистана.
Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В федерации выразили соболезнования семье и близким Рискиева.
Спортсмен выступал в весовой категории до 75 кг и четыре раза становился чемпионом СССР — в 1972 году и с 1974-го по 1976 год.
В 1974 году Рискиев завоевал золотую медаль на первом в истории чемпионате мира по боксу, который состоялся в Гаване. Спустя два года на Олимпиаде в Монреале он дошёл до финала и стал серебряным призёром.
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