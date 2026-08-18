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18 августа, 01:38

В возрасте 62 лет умер сын легенды «Торпедо» Эдуарда Стрельцова

Игорь Стрельцов. Обложка © Кадр видео YouTube/FC Torpedo Moscow

Игорь Стрельцов. Обложка © Кадр видео YouTube/FC Torpedo Moscow

На 63-м году жизни умер сын легенды советского футбола Эдуарда Стрельцова Игорь Стрельцов. Об этом Sport24 сообщил председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

По его словам, Игоря Стрельцова не стало 12 августа. При этом в последнее время он не болел и чувствовал себя замечательно. Сейчас обстоятельствами смерти занимаются полиция и Следственный комитет.

В «Торпедо», за который выступал его отец, выразили соболезнования. Прощание с Игорем Стрельцовым пройдёт 18 августа в Церкви Ксении Петербургской на Кузьминском кладбище. Начало в 11:30 мск.

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