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9 августа, 11:08

Экс-футболист тульского «Арсенала» Кулешин умер в 25 лет

Обложка © VK / ФК «Авангард»

Обложка © VK / ФК «Авангард»

В возрасте 25 лет скончался экс-защитник тульского «Арсенала» и курского «Авангарда» Илья Кулешин. Как уточнили в пресс-службе «Авангарда», причиной раннего ухода спортсмена стали последствия онкологического заболевания.

В память о футболисте сегодняшний матч Второй лиги между «Авангардом» и «Арсеналом-2» начнётся с минуты молчания. За свою карьеру Кулешин успел поиграть за «Арсенал» в РПЛ, а его последней командой был дзержинский «Химик».

Футболист эстонского «Харью» Усалифа Инди умер в 26 лет во время пробежки
Футболист эстонского «Харью» Усалифа Инди умер в 26 лет во время пробежки

Ранее стало известно, что в возрасте 75 лет умер бывший футболист и тренер сборной Англии Кевин Киган. О смерти двукратного обладателя «Золотого мяча» рассказали его близкие. В последние месяцы спортсмен боролся с онкологией.

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Наталья Демьянова
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