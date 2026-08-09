Экс-футболист тульского «Арсенала» Кулешин умер в 25 лет

В возрасте 25 лет скончался экс-защитник тульского «Арсенала» и курского «Авангарда» Илья Кулешин. Как уточнили в пресс-службе «Авангарда», причиной раннего ухода спортсмена стали последствия онкологического заболевания.

В память о футболисте сегодняшний матч Второй лиги между «Авангардом» и «Арсеналом-2» начнётся с минуты молчания. За свою карьеру Кулешин успел поиграть за «Арсенал» в РПЛ, а его последней командой был дзержинский «Химик».

Ранее стало известно, что в возрасте 75 лет умер бывший футболист и тренер сборной Англии Кевин Киган. О смерти двукратного обладателя «Золотого мяча» рассказали его близкие. В последние месяцы спортсмен боролся с онкологией.