Умер «Могучий мышонок»: футбольная легенда Кевин Киган скончался в 75 лет

Бывший футболист и тренер сборной Англии Кевин Киган умер в возрасте 75 лет. О смерти двукратного обладателя «Золотого мяча» сообщила его семья. В последние месяцы спортсмен боролся с онкологическим заболеванием.

Киган считался одной из главных звёзд английского футбола 1970-х. Вместе с «Ливерпулем» нападающий трижды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок УЕФА, а в 1977 году завоевал Кубок европейских чемпионов.

Вскоре после перехода в немецкий «Гамбург» англичанин два года подряд получал «Золотой мяч» — в 1978 и 1979 годах. Именно период в «Ливерпуле» помог ему превратиться в одного из наиболее опасных нападающих Европы.

За национальную команду Киган провёл 63 матча и долгое время выходил на поле с капитанской повязкой. После завершения игровой карьеры он возглавлял сборную Англии, а также тренировал «Ньюкасл», «Фулхэм» и «Манчестер Сити».

Особое место в его карьере занимал «Ньюкасл». Под руководством Кигана клуб вернулся в высший дивизион и в сезоне 1995/96 боролся с «Манчестер Юнайтед» за чемпионский титул почти до последнего тура.

Ранее Life.ru рассказывал, как Кевин Киган боролся с раком четвёртой стадии. Футболист признавался, что сохраняет надежду и намерен ещё раз попрощаться с болельщиками «Ньюкасла» на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Кевин Киган пополнил скорбный список футбольных легенд, которых не стало в 2026 году. Ранее мир спорта простился с экс-форвардом «Тоттенхэма» и сборной Англии Мартином Чиверсом, бывшим капитаном Уэльса Терри Йоратом, четырёхкратным обладателем Кубка европейских чемпионов в составе «Реала» Хосе Сантамарией и прежним рекордсменом «Челси» по голам Бобби Тэмблингом. Ушли также чемпион мира 1970 года в составе сборной Бразилии Брито и легенда «Бока Хуниорс» Антонио Раттин, чьё скандальное удаление на ЧМ-1966 стало одним из поводов для появления жёлтых и красных карточек.