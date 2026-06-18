Тренер-сенсация французского футбола скончался в 58 лет от страшной болезни

Главный тренер французского футбольного клуба «Брест» Эрик Руа ушёл из жизни в возрасте 58 лет. Информацию об этом распространило издание L’Equipe.

Родственники специалиста рассказали RMC Sport, что он более трёх лет боролся с раком поджелудочной железы.

Руа встал у руля команды в январе 2023 года. По итогам сезона-2023/24 он привёл её к третьему месту в национальном первенстве. Этот успех позволил клубу впервые в истории пробиться в еврокубки, а именно в Лигу чемпионов. Достижения наставника отметили титулом лучшего тренера сезона.

В бытность футболистом Руа выступал за «Ниццу», «Тулон», «Лион», «Марсель», «Труа», «Сандерленд» и «Райо Вальекано». Вместе с марсельцами футболист добрался до финала Кубка УЕФА (теперь — Лига Европы) в сезоне-1998/99.

После завершения игровой карьеру Руа стал тренером. В 2010-2011 годах возглавлял «Ниццу», в 2023-м был назначен главным тренером «Бреста».

В минувшем сезоне «Брест» финишировал на 12-й строчке в таблице чемпионата Франции.