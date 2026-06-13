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Регион
13 июня, 10:29

Умер легендарный советский лучник Исаченко, воспитавший плеяду чемпионов

Обложка © ТАСС / Ворошилов Ю

Обложка © ТАСС / Ворошилов Ю

В Белоруссии на 68-м году жизни умер Борис Исаченко — серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в Москве по стрельбе из лука. Об этом сообщила пресс-служба управления спорта Брестского облисполкома.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что не стало Бориса Валентиновича Исаченко — легенды советского и белорусского спорта, серебряного призёра Олимпийских игр 1980, мастера спорта СССР международного класса. Его имя навсегда вписано в историю стрельбы из лука», — говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что Исаченко был не только талантливым спортсменом, но и настоящим наставником, который воспитал многих выдающихся лучников. Его опыт и знания легли в основу развития стрельбы из лука в Белоруссии.

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Наталья Афонина
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