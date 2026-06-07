Был для спортсменов вторым отцом: Скончался заслуженный тренер России по гимнастике Вячеслав Селифанов

Умер обладатель Кубка СССР по спортивной гимнастике, заслуженный тренер России Вячеслав Селифанов. О произошедшем проинформировала пресс-служба национальной федерации.

Специалисту было 72 года. Причины смерти не называются.

В некрологе организации покойный назван гимнастом редчайшего таланта, выступавшим за сборную Советского Союза в её золотой период. После завершения карьеры на помосте он пришёл в знаменитый зал «Динамо» в Петровском парке, связав с этим клубом всю дальнейшую жизнь.

Федерация особо отметила человеческие качества наставника. Своим примером Селифанов опровергал миф о необходимости «жёсткой руки» в спорте. Для подопечных он стал вторым отцом, мудрым учителем, с которым можно было поделиться любыми мыслями.

Вячеслав Сергеевич был мастером спорта международного класса. Он воспитал двукратного олимпийского чемпиона Алексея Воропаева, побеждавшего на Играх в 1992 и 1996 годах. Также среди его учеников — бронзовый призёр Олимпиады-2004 Людмила Ежова.

Коллеги и знакомые запомнят его как преданного, надёжного и бесконечно доброго друга, говорится в заявлении. Прощание с тренером, чья судьба была неразрывно связана с динамовским залом, ещё предстоит.