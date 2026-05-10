У главного тренера «Барселоны» умер отец перед матчем с «Реалом»
Обложка © ТАСС / Alejandro Garcia / ЕРА
У главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика умер отец. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба. Его представители выразили специалисту поддержку и соболезнования.
«Мы разделяем боль и поддерживаем его в столь трудный момент для него и его семьи», — говорится в сообщении команды.
Обстоятельства кончины отца Ханса Флика остаются неизвестными. Согласно данным издания sport.es, тренер уведомил своих подопечных о произошедшем в раздевалке в воскресенье утром. Несмотря на личную трагедию, немецкий наставник намерен присутствовать на тренерской скамейке во время предстоящего матча против «Реала».
