У главного тренера «Барселоны» умер отец перед матчем с «Реалом»

У главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика умер отец. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба. Его представители выразили специалисту поддержку и соболезнования.

«Мы разделяем боль и поддерживаем его в столь трудный момент для него и его семьи», — говорится в сообщении команды.

Обстоятельства кончины отца Ханса Флика остаются неизвестными. Согласно данным издания sport.es, тренер уведомил своих подопечных о произошедшем в раздевалке в воскресенье утром. Несмотря на личную трагедию, немецкий наставник намерен присутствовать на тренерской скамейке во время предстоящего матча против «Реала».

Ранее Life.ru сообщал, что матч чемпионата Испании по футболу приостановили из-за оказания медицинской помощи болельщику. Игра проходила в Барселоне между местным клубом и «Сельтой».