8 мая, 18:07

Тчуамени извинился после конфликта с Вальверде и согласился с санкциями «Реала»

Орельен Тчуамени. Обложка © ТАСС / Zuma / Maciej Rogowski

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени впервые высказался после инцидента с Федерико Вальверде на тренировке. Футболист признал ситуацию недопустимой и извинился перед клубом и болельщиками. Об этом он заявил в сових социальных сетях.

«Произошедшее на этой неделе на тренировке недопустимо», — написал он.

Игрок подчеркнул, что подобные эпизоды не соответствуют уровню мадридского клуба и особенно важны в контексте примера для молодых футболистов. Отдельно он отметил, что независимо от обстоятельств участники конфликта должны стремиться к спокойному разрешению подобных ситуаций.

Тчуамени выразил сожаление из-за того, какой образ инцидент сформировал вокруг команды, и признал разочарование со стороны болельщиков и сотрудников клуба. Футболист также заявил, что принимает дисциплинарные меры, введённые руководством «Реала».

Кроме того, он призвал не доверять слухам, подчеркнув, что в сети распространяются искажённые версии произошедшего. Игрок добавил, что уже извинился перед командой и отдельно обратился к фанатам клуба.

«Теперь пришло время двигаться дальше, и все наше внимание сосредоточено на матче с «Барселоной» и на следующем сезоне, который нас ждёт, чтобы вернуть клуб на вершину, где ему и место», — заключил он.

Ударившийся об стол игрок «Реала» Вальверде заявил, что не дрался с одноклубником
Напомним, что в мадридском «Реале» вновь обострился конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. Между партнёрами по команде произошла уже вторая драка за несколько дней. В результате очередного инцидента уругвайский футболист был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Милена Скрипальщикова
