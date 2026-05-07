Нокаут в раздевалке: Вальверде зашили лицо после очередной драки с Тчуамени
Вальверде попал в больницу после второй драки с Тчуамени за несколько дней
Обложка © ТАСС / IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSIN
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде попал в больницу после того, как вновь подрался с партнёром по команде Орельеном Тчуамени. Это уже их второй кулачный конфликт за несколько дней, пишет Marca.
На этот раз встреча закончилась для уругвайца внеплановым визитом к врачам — ему наложили несколько швов. В больнице с футболистом находился главный тренер команды Альваро Арбелоа.
Узнав о случившемся, руководство «королевского клуба» экстренно созвало совещание. Ни одному игроку, кроме Феде, не разрешили покинуть базу. Проблемы мадридцев усугубляются ещё и конфликтом ряда футболистов с Килианом Мбаппе. При этом до «Эль Класико» с «Барселоной» остаётся всего три дня.
