«Авангард» обыграл «Локомотив» после массовой драки в первом матче
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разобрала инцидент с массовой дракой в предыдущей встрече «Локомотива» и «Авангарда». Все виновные получили штрафы, и существовали опасения, что противостояние в Омске снова сведётся к потасовкам, а не к игре.
К счастью, команды сосредоточились на хоккее. Первый период остался за хозяевами: Игорь Мартынов и Дамир Шарипзянов забросили две шайбы. Гости из Ярославля чаще атаковали, но реализовать свои моменты не смогли.
Ситуация изменилась после пятиминутного удаления Наиля Якупова во втором периоде. Рушан Рафиков сократил разрыв в счёте. Затем тренерский штаб омичей взял необязательный запрос на просмотр, который не подтвердился. Это стоило команде двух минут игры втроём против пятерых соперников.
В итоге ярославский «Локомотив» в Омске победил «Авангард» со счётом 4:2, сократив счёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина до 1-2.
Напомним, что во втором полуфинальном матче КХЛ между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» произошла массовая потасовка. Судьи приняли решение удалить все пять полевых игроков с каждой стороны. Life.ru публиковал видео этого инцидента.
