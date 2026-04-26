Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 18:46

В матче КХЛ удалили полевых игроков «Локомотива» и «Авангарда»

Обложка © VK / КХЛ

Во втором полуфинальном матче КХЛ между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» произошла массовая потасовка. Судьи приняли решение удалить все пять полевых игроков с каждой стороны. В итоге в штрафные боксы отправились десять хоккеистов. Игра проходит на «Арене-2000-Локомотив».

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче с дракой и пенальти на 96-й минуте

Напомним, в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Ярославле состоялся матч между местным «Локомотивом» и омским «Авангардом», который запомнился не столько счётом, сколько грубостью. Уже в первом периоде, за три минуты до его окончания, вспыхнула массовая потасовка с участием игроков обеих команд. Поводом для драки послужила заброшенная шайба: гол оформил защитник хозяев Андрей Сергеев.

Сразу после этого форвард ярославцев Александр Радулов что-то сказал вратарю гостей Никите Серебрякову. Голкипер бросился на оппонента, после чего началась массовая драка.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ХК Авангард
  • ФК Авангард
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar