В матче КХЛ удалили полевых игроков «Локомотива» и «Авангарда»

Во втором полуфинальном матче КХЛ между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» произошла массовая потасовка. Судьи приняли решение удалить все пять полевых игроков с каждой стороны. В итоге в штрафные боксы отправились десять хоккеистов. Игра проходит на «Арене-2000-Локомотив».

Напомним, в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Ярославле состоялся матч между местным «Локомотивом» и омским «Авангардом», который запомнился не столько счётом, сколько грубостью. Уже в первом периоде, за три минуты до его окончания, вспыхнула массовая потасовка с участием игроков обеих команд. Поводом для драки послужила заброшенная шайба: гол оформил защитник хозяев Андрей Сергеев.

Сразу после этого форвард ярославцев Александр Радулов что-то сказал вратарю гостей Никите Серебрякову. Голкипер бросился на оппонента, после чего началась массовая драка.